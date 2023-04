Ecco quale sarebbe la città italiana più amata dai turisti secondo questo studio

La città italiana più amata dai turisti, sai qual è? Ecco che cosa dice uno studio recente. Proprio questa qui è particolarmente apprezzata dagli stranieri che volano persino da oltreoceano per visitarla.

Non esiste una sola città italiana che non sia degna di nota. Eppure ce n’è una tra tante che è quella più amata dai turisti: essa si trova proprio in questa regione.

Italia e turismo: cosa dicono i dati

L’Italia è una delle nazioni più visitate al mondo. La sua bellezza non soltanto paesaggistica ma anche storica, la rende attrazione per milioni di turisti che volano anche dall’altro capo del mondo per atterrare nella patria per antonomasia di arte e cultura.

Non è un caso che il turismo in Italia rappresenti ben il 6% del Prodotto Interno Lordo. Come potrebbe essere, d’altronde, altrimenti? Il patrimonio naturalistico e artistico del nostro Stivale è davvero invidiabile.

Ecco che cosa dicono i dati: oltre 5000 musei, oltre 633 complessi monumentali e più di 300 aree archeologiche. Queste sono soltanto alcune delle attrazioni che richiamano in Italia milioni di turisti ogni giorno.

E non parliamo soltanto di quelli stranieri. Già da qualche anno, i comuni e le città storiche più importanti dello Stivale danno ai cittadini la possibilità di fare visite gratuite a siti archeologici o musei proprio per incrementare il turismo non solo internazionale ma anche nostrano.

L’Italia è tutta bella. Non c’è un solo posto che non sia degno di nota e i turisti lo sanno bene. Eppure, tra le tante città, ce n’è una in particolare che è quella più apprezzata dagli stranieri. Ecco che cosa dice uno studio recente: proprio questa sarebbe la città italiana più amata dai turisti.

La città italiana più amata dai turisti: ecco dove si trova

Dopo un periodo di stop forzato a causa del Covid che ha impedito a tutti di viaggiare e di scoprire le bellezze del mondo, finalmente il turismo è ripartito. Anche l’Italia torna ad essere meta ogni giorno di turisti italiani e stranieri che con una valigia in mano, vanno alla scoperta di uno dei luoghi più belli del mondo.

Se credi che tra le città italiane più apprezzate dagli stranieri vi siano esclusivamente quelle balneari, ti stai sbagliando. Secondo uno studio recente, è proprio una città che sorge sulle rocce ad essere quella più amata dai turisti.

Hai capito di quale stiamo parlando? Se la risposta è no, te lo diciamo subito: facciamo riferimento alla bellissima Matera. Proprio il capoluogo della Basilicata sarebbe la città italiana più amata dai turisti.

Nota anche come “La città dei sassi”, è davvero un patrimonio architettonico dal fascino incomparabile. Non è un caso che sia parte del Patrimonio dell’Umanità: visitare un luogo del genere fa bene al cuore e non solo.

Immergersi in una natura storica e incontaminata tra i sassi più antichi al mondo, è qualcosa di incredibile da fare almeno una volta nella vita. Il “Gioiello dell’Italia”, così l’hanno definita Matera le classifiche internazionali che hanno evidenziato studi sulle città dello Stivale più apprezzate dagli stranieri, non passa inosservata.

Il piccolo borgo lucano sembra un presepe arroccato sulle montagne, teatro persino di alcune pellicole hollywoodiane conosciute in tutto il mondo. Sapevi per esempio che “La Passione di Cristo” di Mel Gibson ha visto alcune scene girate proprio in questa città italiana?

Matera è tra l’altro testimonianza dei primi insediamenti umani: ancora oggi è possibile ammirare qui reperti storici risalenti addirittura all’epoca del Paleolitico. Insomma, proprio il capoluogo nostrano sarebbe la città italiana più amata dai turisti.

Proseguiamo però con la classifica e scopriamo le posizioni successive. Al secondo posto c’è il gioiello della Costa Smeraldo, ovvero Olbia. I turisti adorano trascorrere le vacanze estive immergendosi tra le acque più limpide e cristalline del mondo.

Al terzo posto c’è Napoli. Il capoluogo partenopeo continua ad essere meta gettonata e amatissima dagli stranieri che visitano questa città ricca di arte, storia e cultura ogni giorno e in ogni stagione dell’anno.

Tantissimi i monumenti, le attrazioni e i paesaggi straordinari che Napoli offre a chi la sa scoprire e a chi si lascia travolgere dal sorriso e dal calore dei suoi abitanti. Al quarto posto troviamo invece Firenze, città storica e artistica particolarmente amata dai turisti.

Al quinto posto invece Roma. La Capitale è meta ogni giorno di stranieri che raggiungono la città sede del Colosseo per visitare i suoi storici monumenti. Alla posizione numero 6 troviamo invece Torino e al settimo posto Bologna.

Anche questa città è particolarmente apprezzata dagli stranieri non soltanto per i suoi monumenti ma pure per la bontà della sua cucina. All’ottavo posto si colloca invece Venezia. La città lagunare è una delle mete preferite dai turisti stranieri che arrivano persino dall’America o dall’Australia solo per visitare Piazza San Marco o regalarsi un giro in gondola.

Sveliamo ora le ultime due posizioni della classifica. Al nono posto c’è Milano che continua ad essere meta preferita soprattutto di stranieri provenienti dal Medio Oriente per via non soltanto della sua bellezza architettonica ma anche perché capitale di moda, shopping e tendenze. L’ultimo posto lo occupa invece Lecce. La città salentina piace agli stranieri ma non è meta preferita a come le altre che abbiamo sopra citato.