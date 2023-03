Previsioni meteo, la neve torna anche in primavera: rischiano queste regioni

Previsioni meteo, la neve torna. Torna anche in primavera. A rischiare sono proprio queste regioni. I dettagli del cambiamento che si sta per verificare a livello di temperature.

Previsioni meteo, la neve torna. Sta per tornare anche se siamo in primavera. Inaspettatamente questo principio di primavera nasconde un altro peggioramento del tempo. Difatti sono previste delle vere e proprie tempeste che stanno per giungere in Italia. Un freddo intenso e perfino la neve stanno per colpire di nuovo l’intero territorio italiano, rendendo la stagione primaverile inusuale, con giornate caratterizzate da un tempo che non è assolutamente consono a tale periodo.

Previsioni meteo, la neve ritorna

Il meteo ha annunciato l’arrivo di una forte perturbazione, caratterizzata da un clima sicuramente non tipicamente primaverile. Si tratta dell’ultimo colpo dato da un inverno che, a quanto pare, non vuole ancora finire del tutto per quest’anno.

Difatti è stato confermato che presto ci ritroveremo nuovamente immersi in un’aria gelida, che renderà le temperature in Italia di nuovo rigide, proprio come quelle che ci sono state fino a poco tempo fa.

La primavera si era preannunciata con un tempo molto più gradevole, dal punto di vista climatico. Ma ecco che invece un improvviso calo delle temperature andrà a stravolgere tutto.

Prima dell’arrivo del tempo inclemente, avremo un ultimo innalzamento delle temperature che andrà appunto a precedere il freddo e la neve che sono stati annunciati dal meteo.

Previsioni meteo, la neve torna: un clima incostante per l’inizio della primavera

Del cambiamento segnalato ultimamente non bisognerebbe comunque stupirsi, tenendo conto che il mese di marzo in particolare e in generale l’intera stagione della primavera, hanno come peculiarità primarie quelle attinenti gli sbalzi improvvisi delle temperature e del tempo.

Quindi un cambiamento così repentino e di una certa importanza in questo specifico periodo, può praticamente rientrare nella normalità. Difatti in passato è capitato anche di avere un mese di aprile basato su giornate fredde e uggiose.

In questo momento si può affermare che le persone avranno più difficoltà ad adeguarsi a questa brusca modifica a livello climatico, considerando che in questi ultimi giorni avevano beneficiato di giornate particolarmente piacevoli e miti. Ecco perché pure il cambiamento del tempo che andrà sempre più a peggiorare, sarà percepito in una maniera ancora più marcata.

Per quanto concerne il Centro inerente il Meteo Europeo, ha provveduto ad aggiornare le ultime notizie sul meteo, sostenendo che presto si verificherà una consistente avanzata del freddo che si prevede glaciale.

Le temperature al Nord: quello che dicono le previsioni meteo

Ma esattamente da cosa è dovuto questo improvviso cambiamento del tempo? Tutto ciò è causato da quella che viene definita come una saccatura, che conseguentemente andrà a provocare un freddo intenso sulla nostra penisola.

Un cambiamento che inizierà precisamente verso l’imminente fine settimana, quando nel corso della giornata di domenica il Nord sarà il primo a essere colpito dall’arrivo di una forte perturbazione.

Questa parte dell’Italia sarà quindi la prima a subire le conseguenze del veloce mutamento del meteo, che si baserà su forti piogge.

Un aspetto che però potrebbe essere ugualmente positivo, soprattutto se si pensa al problema della siccità che si è appunto notato primariamente nelle zone dell’estremo Nord-Ovest.

Ma ancora non è stato confermato se in quei punti specifici dell’Italia le piogge risulteranno più accentuate oppure no.

Un’aria molto fredda sta dunque arrivando sul nostro territorio e andrà a colpire prima di tutto l’Arco Alpino, per poi passare dalla Valle del Rodano e tramite la Porta della Bora.

Un freddo particolarmente energico che si diffonderà pian piano dal Nord fino al resto dell’Italia, in modo maggiore dagli inizi della prossima settimana.

L’arrivo dell’abbassamento termico e della neve anche a quote basse

Pertanto ci dobbiamo aspettare una tipologia di temperature che andranno man mano a calare, avendo un crollo di oltre una decina di gradi, arrivando pure a 15 gradi in meno.

Tra l’altro si prevede anche una forma di netta instabilità, per quanto concerne il Sud dell’Italia come pure le regioni centrali.

In aggiunta i prossimi giorni saranno basati su dei venti molto forti che arriveranno dal settentrione.

Ci saranno degli incrementi improvvisi e violenti della velocità del vento, aggiunti a tempeste che si andranno a concretizzare nel corso delle precipitazioni previste per i prossimi giorni.

Sulle Alpi e sugli Appennini si attueranno delle nevicate, con l’arrivo dei fiocchi pure nelle zone collinari.

Dunque se avremo un’ulteriore conferma di quanto previsto, certamente l’inizio di questa primavera sarà particolarmente e insolitamente freddo.

Un’incursione artica che dovrebbe avere uno sviluppo abbastanza veloce, attenendosi quindi alla tipicità di questo periodo dell’anno.

A partire dal giorno 28 questa tipologia di precipitazioni si mostreranno piuttosto intense principalmente nelle regioni del Sud Italia. Inoltre avranno dei residui parziali pure sull’Adriatico, col freddo che ci metterà un po’ di più per allontanarsi dalle zone settentrionali.

Successivamente a questo lasso di tempo basato su freddo e neve, potrebbe tornare l’anticiclone dalla direzione ovest. In tal caso questo andrebbe a comportare il ritorno di giornate di sole, nonché di temperature molto più alte di quelle estremamente rigide che si prospettano a partire da questo fine settimana.

Ecco che dunque bisogna prepararsi a quello che è stato appena detto, sia da un punto di vista fisico e di vestiario che da un punto di vista psicologico. Finché non ritornerà il sole che tutti noi ormai stiamo aspettando.