Previsioni meteo, inaspettato ribaltone: neve e freddo colpiranno queste regioni

Previsioni meteo drammatiche, ritornano il freddo e la neve in queste regioni. Il colonnello Giuliacci avverte: la primavera è ancora lontana, l’inverno non ha intenzione di lasciare l’Italia.

La primavera ormai è iniziata, almeno sul calendario, ma il clima non ne vuole sapere di cambiare. Proprio in queste zone dello stivale l’inverno fa nuovamente capolino. Ecco dove neve e freddo sono pronti a fare danni.

Previsioni meteo, l’Italia ripiomba nella morsa del gelo

Questo assaggio di primavera non è durato tantissimo. Anche se almeno sul calendario la stagione mite è iniziata, nei fatti lo stivale si è ritrovato diviso in due: il Nord e il Centro avvolti nella morsa del freddo e del gelo, il Sud e le isole invece travolti dalla primavera.

A godere di giornate soleggiate, cielo limpido e pulito e temperature più che primaverili, soprattutto Campania e Lazio che nell’ultimo weekend invernale hanno finalmente potuto assaporare qualche ora di caldo tiepido e assenza di nubi.

Eppure, i meteorologi hanno delle cattive notizie per tutti. Il colonnello Giuliacci in particolare avverte: l’inverno non ha intenzione di abbandonarci, la primavera non è pronta ancora a fare il suo ingresso: atteso il freddo come quello registrato a gennaio e addirittura ancora neve a bassa quota.

Soprattutto alcune regioni dello stivale si ritroveranno costrette ancora a battere i denti: un nuovo anticiclone con correnti di aria polare spazzerà definitivamente le temperature miti di questi giorni.

Neve e freddo ritornano in Italia: occhio se vivete qui

Quale primavera in arrivo? L’inverno non ha intenzione di fare i bagagli ed andare via. Gli esperti del tempo sono più che sicuri, le ultime previsioni meteo purtroppo non sono positive.

Il caldo e le temperature miti di queste giornate rimarranno per ora solo un piacevole ricordo: il freddo sta per tornare e con esso anche la neve che cadrà pure a bassa quota in particolare al Centro Nord.

Vediamo però più nel dettaglio che cosa ci aspetta fino alla fine di marzo. Se anche tu come tanti italiani speravi finalmente di poter riporre cappotti e maglioni, non abbiamo purtroppo buone notizie per te.

Preparati a indossare nuovamente cappello, sciarpa e guanti ma soprattutto ad aprire l’ombrello: non soltanto i fiocchi innevati cadranno su alcune regioni dello stivale ma anche violenti temporali bagneranno buona parte dell’Italia.

Che cosa succederà nella nostra bella penisola? Stando agli esperti del tempo, delle correnti di aria gelida e a dir poco polare, provenienti dal Nord Europa raggiungeranno il bacino del Mediterraneo creando delle zone umide e fredde con conseguente riduzione anche delle temperature.

Addio ai 20 piacevoli gradi di questi giorni, prepariamoci ad accogliere per l’ennesima volta il freddo e il gelo che si manifesteranno con il raggiungimento degli zero gradi soprattutto durante la notte nel versante settentrionale e centrale dello stivale.

Non abbiamo buone notizie nemmeno per gli amici residenti al Sud. Pure per questo quadrante della penisola, il maltempo si prepara a fare una sorpresa: la giornata più fredda e uggiosa sarà quella di martedì 28 marzo.

Proprio in questa data, gli esperti del tempo si aspettano diluvi sulle regioni tirreniche e fiocchi di neve invece sulle regioni adriatiche. Ma non solo qui. Persino l’Appennino meridionale potrebbe tornare a imbiancarsi.

Cosa dicono gli esperti del tempo: arrivano gli sbalzi termici

Temperature al di sotto della media da Nord a Sud. Questa situazione di clima freddo e polare si manterrà costante almeno fino alla fine di marzo. Poi ad aprile il ribaltone: finalmente il caldo primaverile dovrebbe tornare a far capolino in quasi tutte le regioni dello stivale.

Attenzione però agli sbalzi termici! La presenza dell’anticiclone africano che per il momento lascerà la nostra penisola, è pronto a ritornare proprio nel mese di aprile. Nel giro di qualche giorno ci ritroveremo dunque a passare dal freddo polare ad un caldo quasi anomalo con temperature che aumenteranno anche di 6 gradi rispetto alla media.

Insomma, il clima continuerà ad essere altalenante ancora per qualche settimana. Ma lo sappiamo, le previsioni meteo non sono affidabili e lo scenario climatico potrebbe cambiare da un momento all’altro.