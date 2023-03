Un tornando nel Mississippi ha provocato, al momento, 26 morti

Paura in America, nello Stato del Mississippi. Tornado e forti temporali hanno devastato la zona tra Alabama e Tennessee dopo le 20 ora locale ( le 2 del mattino in Italia); il bilancio al momento è di 26 morti ma i numeri, purtroppo, sono destinati a salire, come riferito dall’agenzia statale per le emergenze.

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso; dalle prime indiscrezioni, oltre alle persone che hanno perso la vita, si contano una decina di feriti. Il governatore Tate Reeves, ha dichiarato lo stato di emergenza.

Molte persone sono rimaste intrappolate nelle loro abitazioni, altre, invece, hanno visto portare via le loro case dalla violenta tromba d’aria. Il tornado, infatti, soffiava a una velocità di 80 chilometri orari, distruggendo tetti e abbattendo alberi.

Uno scenario impressionante e drammatico che si aggiunge alla disperazione delle persone rimaste coinvolte in questa calamita naturale. Nelle zone interessate, circa 100 mila persone sono rimaste senza energia elettrica. Nel frattempo, il governatore Tate Reeves, ha dichiarato lo stato di emergenza.

Mentre proseguono le operazioni di soccorso, si cerca di stimare una conta dei danni della tromba d’aria che si è abbattuta nello Stato del Mississippi dove al momento si contano 26 morti e una decina di feriti.

Alberi e case abbattute, devastati letteralmente dal tornado che soffiava a una velocità di 80 chilometri orari; secondo alcune testimonianze, mobili e elettrodomestici sono stati scagliati dall’esterno delle abitazioni e trascinati con violenza dall’acqua.

Amory first responders and volunteers ending the day by bowing their heads in prayer for their community.

Incredibly inspired by how Mississippians have come together in this tragic moment. God is good, and our state is strong. pic.twitter.com/yldjJGGSYS

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023