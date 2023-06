Preparatevi a restare sorpresi perché il segno zodiacale più falso sarebbe questo

È il segno zodiacale più falso in assoluto, tanto che riesce sempre a farsi degli amici/nemici. Lo avreste mai detto?

Inutile girarci intorno, ci sono dei segni zodiacali che si vendono in un modo per poi rivelarsi diversamente. Il segno zodiacale più falso, in realtà è cortese oltre che gentile. Il suo animo estroverso mette sempre l’accento su un modo di fare autentico e lineare. Sul lavoro è perfetto, mentre in amore si rivela essere un bravissimo amante rispettoso. Insomma, sembra essere perfetto se solo non fosse veramente falso. A cosa si deve questa sua caratteristica particolare?

Segni zodiacali: caratteristiche e particolarità

I segni zodiacali sono rappresentati da caratteristiche differenti tra loro. Al momento della nascita, ogni persona apprende dei fattori differenti che sono dati dai Pianeti nel segno e dai segni che risultano nel Tema Natale.

Ogni persona ha caratteristiche personalizzate, date dal segno principale che si unisce all’ascendente. Subito dopo si passa alla Luna nel segno e poi al Sole. Anche Mercurio è importante come posizione alla nascita, proprio perché determina il carattere di ogni persona.

Detto questo, ogni segno è comunque rappresentato da alcuni fattori che lo rendono completamente unico. Uno in particolare viene definito gentile ma falso. In che senso? Scopriamolo subito.

Questo è il segno zodiacale più falso

Il segno dei Pesci è il segno zodiacale più falso di tutto lo zodiaco. Non è da prendere come una offesa, perché non lo fa con cattiveria.

Questo è in realtà un segno buono, con una apertura d’animo infinita e molto generoso. È praticamente impossibile che possa fare del male a qualcuno ed è l’amico o l’amante perfetto per la vita.

Purtroppo però il suo distacco completo dalla realtà, il suo essere sognatore e così romantico lo portano a fare qualche passo falso. Lui inventa e riporta storie cercando di renderle molto più belle da ascoltare.

Spesso e volentieri, si potrebbe ascoltare un racconto che in realtà non è proprio come raccontato da questo segno dell’oroscopo. Che sia sul lavoro oppure nella vita privata, i soggetti di Pesci mostrano entusiasmo e dinamicità. Quando un evento negativo gli va incontro, lui si sposta oppure lo reinventa trasformandolo in positivo.

Per questo motivo, la sua falsità è innocente. Ovviamente, potrebbe comunque impattare negativamente su alcuni rapporti e anche su come ci si pone con le altre persone. In linea generale è un segno capace di stupire, ammaliare e rendere tutti fieri. Le sue parole fanno del bene. Tuttavia, meglio fare attenzione ai suoi racconti rimuovendo delle parti per essere sicuri.

Non bisogna aver timore di questo bellissimo segno, in quanto creativo e propositivo. È solamente importante non dare troppo peso a quello che dice, soprattutto quando aggiunge dei dettagli che non esistono.