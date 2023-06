Metti un cucchiaio di acqua ossigenata nelle piante: non crederai a cosa accade

Ecco perché in tantissimi mettono l’acqua ossigenata nelle piante. Il rimedio è incredibile e funzionerebbe con qualsiasi arbusto.

Vi sveliamo oggi perché dovreste aggiungere l’acqua ossigenata nelle piante, secondo alcuni influencer appassionati di giardinaggio e di piante ornamentali.

Piante sempre rigogliose e verdi, come fare

Esistono tantissimi trucchi che potete applicare per far sì che le vostre piante risultino sempre rigogliose e verdi. Innanzitutto, tutte le volte che acquistate una pianta nuova, documentatevi sulle caratteristiche del vegetale in questione, in modo da curarlo alla perfezione.

Ogni pianta ha bisogno di una specifica quantità di luce, di acqua, di umidità, di ombra, di fertilizzante, ecc. Per questo motivo, una volta che vi sarete documentati, potrete modificare la vostra green routine così da prendervi cura della vostra pianta come se fosse un bambino da crescere.

Occupatevi anche di potare i rami secchi e le foglie quando è il momento opportuno; la piante sono un po’ come i capelli: quando è venuto il momento, bisogna dare una spuntata in modo che il fusto si irrobustisca e cresca più forte.

Importantissimo è, inoltre, pulire di tanto in tanto le foglie. A differenza di ciò che pensano in molti, le foglie non andrebbero mai innaffiate. In ogni caso, però, andrebbero pulite, in modo da eliminare i residui si sporcizia e polvere lasciati dal vento o di calcare in un periodo successivo a quello delle piogge.

In questo modo, permetteremo alla nostra pianta di respirare in modo più facile ed efficace. Non sottovalutate questo aspetto, che spesso viene tralasciato anche da molti amanti e appassionati del pollice verde.

Anche se ci prendiamo cura nei minimi dettagli della nostra pianta, però, a volte ci sono degli aspetti che trascuriamo senza rendercene conto. Di seguito vi sveliamo qual è uno dei problemi di cui spesso si lamentano le persone e soprattutto come mai si può risolvere con l’uso dell’acqua ossigenata.

Perché aggiungere l’acqua ossigenata nelle piante

In tantissimi stanno aggiungendo l’acqua ossigenata nelle piante. In particolare, questo rimedio si rivelerebbe valido per tutte quelle piante che non sono piantate in terra, ma che sono costantemente immerse in acqua.

A volte, queste piante tendono a colorare l’acqua e a renderla giallina o verdognola. Con il rimedio dell’acqua ossigenata, invece, farete in modo che l’acqua rimanga sempre limpida. Così risulterà gradevole alla vista in tutti quei vasi trasparenti che fanno sì che l’acqua risulti visibile a occhio nudo.

Tutto quello che dovete fare è prendere alcune gocce di acqua ossigenata e versarle all’interno del vostro vaso. Riempite ora il vaso d’acqua pulita e immergete le radici della vostra pianta.

Naturalmente, l’acqua andrà cambiata dopo qualche tempo. In ogni caso, però, con questo metodo, durante il periodo in cui l’acqua rimarrà all’interno del vostro caso, risulterà sempre limpida e trasparente. Le capacità sbiancanti dell’acqua ossigenata, infatti, fanno in modo che l’acqua si mantenga bianca e che non assuma altre colorazioni date dal contatto con le foglie o con le radici.