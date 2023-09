Ad avvalorare l’ipotesi che ci sia qualcosa che non va anche il messaggio del collega Mr. Marra, che durante una live sul canale Twitch ha chiesto ai follower di “mandare un abbraccio a Federico in chat”.

Chiara Ferragni, impegnata a Parigi per la settimana della moda, ha anticipato il rientro, pubblicando una storia su Instagram, con l’amica Chiara Biasi, che è tornata insieme a lei.

Preoccupazione per Fedez

Sarebbe ricoverato in ospedale per accertamenti. È l’indiscrezione lanciata dal Corriere della Sera su Fedez. Il rapper, scomparso dai social da oltre 19 ore, sta facendo preoccupare i fan. A confermare che qualcosa non va ha contribuito anche il ritorno a casa di Chiara Ferragni, impegnata per la settimana della moda a Parigi, che ha anticipato il suo rientro per un’emergenza, come lei stessa ha spiegato in una storia su Instagram, senza aggiungere null’altro.

Non solo, il collega del rapper, Mr. Marra, durante una live sul canale Twitch ha chiesto ai follower di “mandare un abbraccio a Federico in chat”. Al momento dai due diretti interessati non sono arrivate conferme o smentite. La Ferragni ha pubblicato una storia insieme ai piccoli Leone e Vittoria al rientro a Milano e nient’altro. La coppia sta mantenendo il riserbo sui social.

Nel marzo dello scorso anno il rapper aveva annunciato di essersi sottoposto a una lunga operazione chirurgica per asportare un tumore al pancreas.