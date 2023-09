Fedez ricoverato in ospedale per due ulcere

È stato proprio il rapper a fare chiarezza sulle sue condizioni di salute, dopo che – nelle scorse ore – si erano rincorse notizie su un improvviso ricovero del cantante.

Complice il rientro anticipato di Chiara Ferragni dalla capitale francese, in cui era arrivata per la settimana della moda, e un messaggio del collega Mr Marra, che aveva chiesto al pubblico di mandare un abbraccio a Fedez, la preoccupazione dei fan e non solo è cresciuta, fino a quando il cantante non ha fatto lui stesso chiarezza.

Fedez ricoverato in ospedale

Dopo ore di supposizioni e voci, mai confermate né smentite, è stato proprio Fedez a raccontare ai follower cosa sta succedendo. Il cantante è infatti ricoverato in ospedale, nel reparto chirurgia del Fatebenefratelli di Milano, per due ulcere, che gli hanno causato un’emorragia interna. A riferirlo è stato lui stesso con una storia su Instagram, mentre Chiara Ferragni ha condiviso un cuore sul suo profilo Instagram.

Fedez ha ringraziato i medici del nosocomio lombardo, che gli hanno “letteralmente salvato la vita”.

A preoccupare i fan era stato il rientro anticipato di Chiara Ferragni, che si trovava a Parigi per la settimana della moda, e che nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram, mano nella mano con Chiara Biasi, e una didascalia che lasciava poco spazio a dubbi: «Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza».