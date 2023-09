Qatargate, l’ex eurodeputato Panzeri rilasciato sotto condizioni

L’ex eurodeputato non potrà lasciare il Belgio.

A riportare la notizia la procura federale del Belgio. Arrestato lo scorso dicembre, Panzeri si trovava ai domiciliari dal 6 aprile scorso. L’ex eurodeputato era accusato di essere la mente del presunto sistema corruttivo in seno al Parlamento europeo.

Rilasciato Antonio Panzeri

L’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, finito nello scandalo del cosiddetto Qatargate, è stato rilasciato sotto condizioni. Come riporta l’Ansa, la notizia è stata riferita dalla procura federale del Belgio. Panzeri non potrà lasciare il Paese, né avere contatti con nessun altro degli indagati. Finito in manette il 9 dicembre scorso, il 6 aprile gli erano stati concessi gli arresti domiciliari.

Il 17 gennaio aveva patteggiato con la giustizia belga una pena ridotta a un anno di reclusione in cambio delle sue confessioni. Lo scandalo prese il via l’11 dicembre dello scorso anno, quando la Procura federale belga confermò l’arresto di quattro persone, tra cui l’ex eurodeputato. Gli altri tre indagati erano: la cittadina greca Eva Kaili, il marito di Eva Kaili, nonché ex assistente di Panzeri,, Francesco Giorgi, e il segretario generale della Ong No Peace Without Justice, fondata proprio da Panzeri, Niccolò Figà-Talamanca.

Le accuse mosse ai quattro indagati erano di riciclaggio di denaro, associazione per delinquere e corruzione.