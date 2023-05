Pollice, lo hai dritto o curvo? La risposta svela un particolare nascosto su di te

Sottoponetevi a questo test del pollice per capire se lo avete dritto o curvo. Sarà così che scoprirete un particolare nascosto.

Vi sveliamo qual è il risultato incredibile di questo test del pollice, che soltanto in pochi conoscevano davvero. La soluzione è inaspettata.

Cos’è il test del pollice

Sul web circola da poco un test del pollice a cui tantissime persone vorrebbero sottoporsi. In tanti pensavano che si trattasse di un test d’ambito medico o scientifico. In realtà, dobbiamo rivelarvi che non è nulla di tutto questo.

Si tratta, invece, di un test pensato per scoprire molto di più su noi stessi e sui lati del nostro carattere. Se vi sottoporrete a questo test, potrete scoprire nuovi lati di voi stessi, anche quelli più nascosti, che non vi aspettavate mai di neppure di avere.

Ma in cosa consiste questo test incredibile? Si tratta di un test piuttosto semplice. Tutto quello che dovrete fare, infatti, è posizionare le mani in una certa maniera e osservare in modo molto attento le vostre dita.

Avete i pollici dritti o curvi? A seconda della soluzione, vi sveliamo quali sono i lati nascosti del vostro carattere.

Lo hai dritto o curvo?

Con il test del pollice potete capire davvero tantissime cose su di voi. Innanzitutto vi invitiamo a mettere le vostre mani vicine tra di loro. Adesso, se siete pronti, potete finalmente sollevare i pollici e osservare in modo molto preciso la punta delle vostre dita.

Fatto ciò, dovrete controllare se le vostre dita sono dritte oppure se appaiono particolarmente storte, all’indietro. Nel caso in cui fossero storte, non preoccupatevi: non si tratta di una particolare patologia, quindi non avete assolutamente bisogno di allarmarvi e di andare al pronto soccorso. Si tratta semplicemente di qualcosa che ha a che fare soltanto con la genetica, non siamo tutti uguali.

In realtà, però, secondo alcuni, il fatto di avere il pollice dritto o storto significherebbe qualcosa. Non avrebbe a che fare soltanto con la genetica anatomica. Avrebbe a che fare anche con alcuni lati del nostro carattere.

Chi ha il pollice dritto, infatti, tende a essere una persona particolarmente seria. Chi lo ha storto, invece, potrebbe essere più fumantino e irritarsi con grande facilità.

Le persone con le dita dalla punta dritta sono persone piuttosto serie, precise, rilassate e introverse, a volte hanno anche la mente piuttosto creativa. Potrebbero rivelarsi degli ottimi artisti.

Chi ha la punta del pollice storta, invece, è facile che sia volubile e spesso arrabbiato. In realtà si tratta di persone dal gran cuore, che però possono lasciarsi dominare troppo dalle emozioni. Sono persone impulsive. Loro amano molto i lavori manuali e sono molto indipendenti.

Chi ha il dito dritto è di solito una persona molto altruista e dinamica, gli altri sono invece piuttosto egocentrici e orientati verso il raggiungimento dei propri obiettivi. Naturalmente si tratta solo di supposizioni, perché non esiste nessun legame scientifico tra la forma delle dita e gli aspetti caratteriali.