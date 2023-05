Maturità 2023, il countdown è già iniziato: date, orari e prove

By

Maturità 2023: il 21 giugno iniziano gli esami per milioni di studenti italiani. Ecco le date, gli orari e le prove.

Manca un mese esatto alla campanella d’inizio degli esami di Maturità 2023. Gli studenti saranno impegnati ad affrontare la prima prova il 21 giugno 2023. Quest’anno dopo tre anni di emergenza sanitaria, si torna al tradizionale svolgimento degli esami con due prove scritte a carattere nazionale e una prova orale. Lo svolgimento delle prove Invalsi è un requisito necessario per essere ammessi alla Maturità. Scopriamo quali materie dovranno affrontare gli studenti, come si svolgeranno e chi sarà in commissione.

Maturità 2023: le date e gli orari di svolgimento degli esami

Gli studenti saranno chiamati ad affrontare la Prima Prova il giorno 21 giugno alle ore 8.30. il giorno seguente, il 22 giugno 2023, si terrà la Seconda Prova. Queste due prove sono a carattere nazionale, la terza prova scritta è prevista solo per determinati indirizzi e si svolgerà il giorno 27 giugno 2023 alle ore 8.30. I maturandi saranno chiamati ad affrontare un colloquio orale. La Commissione sarà presieduta da docenti interni ed esterni.

Maturità 2023: le prove

Per quanto concerne le prove, gli studenti dovranno affrontare il tema in italiano, che consentirà ai docenti di accertare le capacità di espressione, la padronanza della lingua, la conoscenza della letteratura italiana e l’abilità di fare una critica al contenuto testuale proposto. Si tratta di una prova nazionale preparata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. I maturandi potranno optare tra sette tracce facenti riferimento a diversi ambiti: letterario, filosofico, storico, scientifico, economico, sociale e tecnologico.

La seconda prova cambia a seconda del percorso di studio della scuola. Rispetto allo scorso anno, nel 2023 la seconda prova viene preparata dal Ministero dell’Istruzione e non più dalle singole commissioni. Gli studenti del Liceo Classico saranno chiamati ad affrontare la prova di latino. I maturandi del Liceo Scientifico dovranno affrontare la prova di matematica. Gli istituti tecnici del settore economico e commerciale dovranno affrontare la prova di economia aziendale (bilancio e contabilità d’impresa).

Dopo gli scritti, gli studenti sono chiamati ad affrontare la prova orale. I docenti della commissione interna ed esterna verificheranno la capacità dei maturandi di affrontare una tematica in un’ottica multidisciplinare.

Maturità 2023: la votazione

Gli studenti che devono affrontare la Maturità 2023 si presentano con un “accumulo” di 40 punti che vengono attribuiti dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale: 12 alla fine del terzo anno, 13 alla fine del quarto anno e 15 alla fine della classe quinta e prima di affrontare la Maturità.

Oltre a questo bottino accumulato nel corso del triennio, si devono sommare anche i punteggi attribuiti a ciascuna prova per giungere al calcolo del giudizio finale espresso il 100/100. Alla prima prova si potrà attribuire un punteggio massimo di venti punti, al secondo scritto si dovrà attribuire un massimo di 20 punti e alla prova orale un massimo di venti punti. La votazione minima per superare l’esame di Maturità è pari a 60/100, mentre il voto massimo è 100/100 con la possibilità di Lode per gli studenti particolarmente meritevoli.