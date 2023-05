Durante un’operazione di grandi dimensioni nel campo profughi di Balata nella città di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale occupata, l’esercito israeliano ha causato la morte di tre palestinesi. Le vittime sono state identificate dal ministero della Salute palestinese come Muhammad Abu Zaytoun di 32 anni, Fathi Abu Rizk di 30 anni e Abdullah Abu Hamdan di 24 anni, tutti uccisi nella mattina di lunedì. Israele nonistante la situazione delicata e tesa ha deciso di procedere nell’espansione israeliana in Palestina.

Secondo il ministero della Salute palestinese, altre sette persone sono rimaste ferite nell’operazione condotta dall’esercito israeliano nel campo profughi di Balata. Quattro di loro sono stati feriti da proiettili veri, mentre gli altri hanno subito l’inalazione di gas lacrimogeni.

Il raid, che ha visto la partecipazione di centinaia di soldati israeliani e forze speciali, è iniziato intorno all’una di notte di domenica e si è concluso alle cinque del mattino di lunedì. Durante l’operazione, le forze israeliane hanno utilizzato bulldozer per bloccare gli ingressi del campo e hanno demolito alcune case. I residenti hanno anche riportato che alcune unità sono state danneggiate e denunciato l’uso di granate anticarro.

Raid di Israele al campo profughi di Balata a Nablus

Secondo un reportage di Givara Budeiri di Al Jazeera che ha avuto modo di verificare direttamente dal campo profughi di Balata, almeno sette case all’interno del campo sono state demolite o danneggiate durante l’operazione delle forze israeliane. Ha riferito anche che le famiglie del campo hanno ricordato l’invasione di Nablus e che durante l’operazione hanno sentito i proiettili penetrare nelle loro case.

Le ambulanze che cercavano di raggiungere i feriti sono state prese di mira dall’esercito israeliano, secondo quanto riferito. La situazione sul posto sembra essere molto tesa e la violenza continua a causare danni e vittime tra la popolazione palestinese.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver arrestato tre uomini palestinesi sospettati di coinvolgimento in attività armate, e di aver confiscato armi e trovato un laboratorio di esplosivi in uno degli appartamenti del campo. Tuttavia, l’esercito non ha commentato bel dettaglio le uccisioni dei tre palestinesi durante l’operazione.

Il raid, di lunedì 22 maggio, è stato condotto in seguito ad un attacco avvenuto domenica, in cui un soldato israeliano è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto nei pressi di Nablus.

Il campo profughi di Balata è il più grande in termini di popolazione nella Cisgiordania occupata, con circa 30.000 palestinesi che vivono in un’area ad alta densità di popolazione di circa 60 acri (24 ettari). La situazione nel campo è stata oggetto di tensioni e violenze in passato, e questo nuovo raid ha ulteriormente aggravato la situazione.

Il conflitto tra Israele e Palestina ha causato molte vittime e sofferenze da entrambe le parti e sembra non trovate un equilibrio.

La comunità internazionale ha cercato di promuovere una soluzione pacifica attraverso i negoziati e la diplomazia, ma finora senza successo. L’escalation della violenza e delle uccisioni di palestinesi da parte delle forze israeliane non può essere giustificata e solo contribuisce ad alimentare il conflitto.

È necessario, secondo la comunità globale, che tutte le parti coinvolte si impegnino a trovare una soluzione pacifica e duratura al conflitto, rispettando i diritti umani e il diritto internazionale. La diplomazia può svolgere un ruolo importante nel promuovere il dialogo e facilitare i negoziati tra le parti ma il reale accordo deve essere intrapreso da palestinesi e israeliani.

L’IDF ha dichiarato di aver individuato un laboratorio contenente decine di chilogrammi di esplosivi, nel campo profughi di Balata, durante l’operazione condotta dalle forze israeliane. Secondo le forze di sicurezza israeliana, questi esplosivi erano destinati ad essere utilizzati per attacchi contro Israele.

Le truppe di Israele hanno inoltre affermato che una squadra ha distrutto il laboratorio dopo averlo individuato. Questa scoperta potrebbe spiegare l’obiettivo dell’operazione delle forze israeliane nel campo profughi di Balata.

Le forze israeliane hanno anche affermato che, durante l’operazione nel campo profughi di Balata, diversi sospetti palestinesi hanno lanciato esplosivi e pietre contro i soldati israeliani spiegando che le truppe hanno risposto al fuoco successivamente. L’esercito non ha confermato il numero di morti e feriti tra i palestinesi, ma ha dichiarato che sono stati rilevati colpi.

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha elogiato il raid, affermando che ha impedito diversi attacchi terroristici contro gli israeliani.

Gallant ha twittato che in due operazioni di successo condotte dalle forze di sicurezza durante la notte a Jenin e Nablus, i terroristi che hanno aperto il fuoco contro le forze israeliane sono stati eliminati e coloro che pianificavano attacchi terroristici contro i cittadini israeliani sono stati arrestati. Ha anche promesso di continuare a dare la caccia ai nemici di Israele.

La situazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza resta molto tesa e i recenti attacchi armati con Israele dimostrano la complessità nel risolvere la questione. La comunità internazionale deve continuare a impegnarsi per promuovere una soluzione pacifica e duratura al conflitto tra Israele e Palestina, rispettando i diritti umani e il diritto internazionale. La violenza e le uccisioni contribuiscono ad alimentare l’odio e il conflitto.

Il Ministero della Sanità dell’Autorità Palestinese ha identificato i tre uomini uccisi durante l’operazione come Fathi Rizk di 30 anni, Abdullah Abu Hamdan di 24 anni e Mohammed Zeitoun di 34 anni.

È emerso un filmato che mostra l’esercito israeliano che blocca o spinge almeno un’ambulanza della Mezzaluna Rossa che cerca di entrare o uscire dal campo profughi di Balata durante l’operazione condotta dalle forze israeliane.

Inoltre, come sopra citato, l’operazione è avvenuta poche ore dopo che un soldato israeliano è stato ferito mentre faceva la guardia a una strada nella vicina città di Huwara, in Cisgiordania. Anche se non è chiaro se lo scontro di Balata fosse collegato, questo evento potrebbe aver contribuito alla decisione dell’IDF di condurre l’operazione nel campo profughi.

Nablus e la vicina Jenin sono state al centro di una campagna israeliana in corso per sradicare il terrorismo e aumentare la sicurezza nell’area. Ma le operazioni militari hanno aumentato le già alte tensioni tra la popolazione palestinese e israeliana.

È importante anche garantire l’accesso alle cure mediche e all’assistenza sanitaria per tutti, compresi i feriti durante le operazioni militari. Bloccare o impedire l’accesso delle ambulanze della Mezzaluna Rossa può avere conseguenze devastanti per chi ha bisogno di cure mediche urgenti.

La tensione è palpabile e non accenna a scemare e i continui attacchi di Israele rischiano di sfociare nuovamente in botta e risposta armati che vanno a colpire la popolazione innocente.

Nonostante questa situazione le autorità israeliane stanno procedendo con i progetti per i nuovi insediamenti in Cisgiordania e Gerusalemme, tra critiche e minacce da parte della comunità palestinese.

Le autorità israeliane procedono con gli ampliamenti abitativi in Cisgiordania

La scorsa settimana il Comitato per la pianificazione e l’edilizia del distretto di Gerusalemme ha dato il via libera ai piani per la costruzione di 400 nuove case in un quartiere palestinese situato tra la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Questa decisione consentirà ad Israele di espandere considerevolmente una comunità ebraica situata nel centro della città.

Il quartiere proposto si trova ad Abu Dis, città palestinese che è stata divisa in due dalla barriera di sicurezza della Cisgiordania. Secondo quanto riportato dal sito gemello del Times of Israel, Zman Yisrael, la proposta è stata approvata inizialmente in quanto soddisfa i requisiti necessari, ma dovrà passare attraverso ulteriori fasi di pianificazione prima che la costruzione e la commercializzazione possano iniziare.

La proposta di costruzione del nuovo quartiere soprannominato Kidmat Zion, è stata presentata insieme ai piani per la costruzione o l’espansione di enclavi o quartieri ebraici in altre parti di Gerusalemme.

Il nuovo quartiere sarà situato vicino alla barriera di sicurezza ad Abu Dis su un grande terreno che gli sostenitori degli insediamenti in Israele hanno tenuto d’occhio per anni. Attualmente, la città ospita solo circa una dozzina di famiglie ebree che vivono in due piccoli edifici residenziali acquistati da un benefattore statunitense. Queste piccole enclavi ebraiche all’interno dei quartieri palestinesi della città hanno lo scopo di segnalare il controllo di Israele sull’intera capitale.

A differenza di altri quartieri ebraici in cui gli israeliani hanno rivendicazioni storiche, Abu Dis non è considerata parte dell’area municipale centrale di Gerusalemme e non ha alcuna importanza speciale per gli fedeli ebraici, oltre ad essere stata parzialmente inclusa quando i confini della città furono ampliati in seguito alla cattura di Gerusalemme est nel 1967.

Nel 2000, l’ex primo ministro israeliano Ehud Barak progettò di escludere Abu Dis e altri due quartieri dalla capitale come gesto per i palestinesi, ma abbandonò l’idea quando scoppiò la Seconda Intifada.

In realtà l’area ha un valore strategico poiché si trova accanto a un’arteria di traffico in costruzione lungo il confine orientale di Gerusalemme, che collegherà gli insediamenti a sud della città a quelli a nord ed est. Questa strada chiamata American Road, includerà un tunnel sotto Abu Dis che attraverserà il tratto in cui è programmata la costruzione dell’enclave ebraica di Abu Dis.

La maggior parte di Abu Dis si trova al di fuori dei confini della città di Gerusalemme e all’interno dell’Area B della Cisgiordania, dove l’Autorità Palestinese ha il controllo civile. La città ospita circa 15.000 persone, tra cui importanti leader e accademici palestinesi come Sari Nusseibeh, oltre ad un’università, un grande college islamico e istituzioni governative palestinesi.

Abu Dis è nota per l’enorme guscio di un edificio di cinque piani quasi completo, che era stato destinato a diventare il parlamento palestinese secondo un accordo del 1995 tra il futuro presidente dell’Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, e l’ex parlamentare israeliano Yossi Beilin, architetto chiave degli Accordi di Oslo del 1993.

Mentre i palestinesi rivendicano Gerusalemme Est come capitale del loro futuro stato, Israele considera l’intera città come la sua capitale indivisa e si oppone ai tentativi dell’Autorità Palestinese di operare all’interno della città.

Abu Dis, situata sia a Gerusalemme Est che al di fuori di essa, è stata suggerita come alternativa e menzionata come tale nel piano di pace dell’amministrazione Trump del 2020. L’edificio del parlamento palestinese si trova a breve distanza dalla periferia del quartiere ebraico proposto.