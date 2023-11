Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) cancella l’orientamento di fornire la pillola anticoncezionale senza limiti di età.

La pillola potrà essere ritirata solo in consultorio o in ospedale.

Pillola anticoncezionale gratuita sotto i 26 anni

La pillola contraccettiva sarà disponibile in maniera gratuita per le donne al di sotto dei 26 anni. È la decisione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). I medicinali saranno dispensati nei consultori o comunque in strutture pubbliche come gli ospedali. La decisione, per la quale si attende la ratifica ufficiale del CdA, ma che ha già avuto il via libera da parte della conferenza delle regioni.

Lo scorso mese di aprile la Commissione tecnico scientifica (Cts) e il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’ente regolatorio avevano dato il loro parere positivo ma senza porre limiti di età. La decisione allora venne sospesa per motivi economici di sostenibilità della spesa. Rendere fruibile la pillola solo nei consultori significa tagliare comunque fuori molte donne giovani dalla distribuzione, perché – soprattutto al sud – mancano queste strutture.