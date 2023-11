Maltempo, tre morti in Toscana: alle 12 attesa la piena dell’Arno

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato lo stato di emergenza. Il maltempo ha colpito anche il Veneto, dove un vigile del fuoco risulta tuttora disperso.

La piena del fiume Arno è prevista per le 12. A Prato le strade sono completamente allagate e l’acqua ha invaso anche il piano terra dell’ospedale Santo Stefano.

Maltempo in Toscana: tre morti

E’ di tre vittime, una a Rosignano e due a Montemurlo, il bilancio provvisorio dell’ondata di maltempo che da diverse ore si sta abbattendo sulla Toscana. I morti di Montemurlo sono due anziani: uno sarebbe annegato in casa, l’altra sarebbe stata colta da un malore mentre cercava di liberare la casa dall’acqua. La terza vittima è un anziano di Rosignano, deceduto durante l’evacuazione di una Rsa.

Diversi i corsi d’acqua che sono straripati: tra questi i torrenti Bagnolo e Furba. A Prato strade e sottopassi sono completamente allagati e l’acqua ha invaso anche il piano terra dell’ospedale Santo Stefano. Il primo cittadino, Matteo Biffoni, ha invitato i cittadini a restare ai piani alti delle case e a non uscire di casa.

In Veneto disperso un vigile del fuoco

Il maltempo ha colpito anche la regione Veneto, dove un vigile del fuoco risulta al momento disperso. Pare che sia caduto in acqua mentre stava monitorando delle abitazioni.

“E’ un Veneto martoriato da queste precipitazioni che sono state importanti e hanno raggiunto i 160 millimetri d’acqua nelle 24 ore, e abbiamo delle località che hanno gli esiti di queste precipitazioni” ha detto il presidente della regione, Luca Zaia.

La Protezione Civile ha previsto allerta rossa anche in Friuli Venezia Giulia, oltreché in Veneto, per precipitazioni e forti raffiche di vento.