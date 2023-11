La donna accoltellata dall’ex a Monopoli è ancora in pericolo di vita: l’uomo arrestato per tentato omicidio

La vittima, una donna di 35 anni, è stata colpita con diverse coltellate che l’hanno raggiunta al volto e al torace. La donna ha riportato il collasso di un polmone, danni a un occhio e diversi traumi all’addome e al torace.

Il suo ex compagno l’avrebbe sorpresa mentre si recava al lavoro, in un negozio ortofrutticolo di Monopoli, e l’avrebbe colpita. L’uomo è stato arrestato poco dopo con l’accusa di tentato omicidio.

La donna aggredita a Monopoli è ancora in pericolo di vita

È ricoverata ancora in gravi condizioni la donna di 35 anni che – ieri mattina, giovedì 2 Novembre – è stata aggredita in strada dal suo ex compagno, ora in carcere per tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta a Monopoli, provincia di Bari. L’ex compagno ha atteso che la vittima scendesse di casa per andare a lavoro, in un negozio ortofrutticolo, e l’ha aggredita con un coltello. La donna è stata raggiunta da diversi fendenti al volto e all’addome.

Trasferita d’urgenza al Policlinico di Bari, è già stata sottoposta a diverse operazioni chirurgiche ed è tuttora in pericolo di vita. Ha un drenaggio al polmone collassato e ha riportato danni a un occhio e all’addome. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’aggressione. L’ex compagno è stato arrestato nell’immediatezza dei fatti e trasferito in carcere. Nelle prossime ore è atteso l’interrogatorio di garanzia.