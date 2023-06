Pensavano fosse un cagnolino, ma non appena il veterinario lo vede chiama il 112

Una famiglia adotta un animale e pensavano fosse un cagnolino, ma quando nota qualcosa di strano e lo fa vedere al veterinario questi chiama la polizia. Scopriamo cosa è successo e perché il medico ha deciso di avvisare gli agenti!

La vicenda accaduta ad una famiglia che abita a Kunming, in Cina, ha dell’incredibile. Una famiglia ha adottato quello che pensava fosse un cagnolino, ma invece poi ha visto che cominciava a crescere e ha deciso di portarlo dal veterinario. Con grande sorpresa di tutti, il medico ha chiamato la polizia, scopriamo perché!

La famiglia che ha adottato il cane vive in Cina

Quanto è successo ad una famiglia con due bambini che abita a Kunming, in Cina, ha dell’incredibile. La mamma dei due bambini, che è una donna che lavora tanto e quindi è sempre sotto stress, ad un certo punto ha deciso di organizzare una vacanza con tutta la famiglia.

Così tutti i membri hanno preparato le valigie e sono volati verso la destinazione che la donna aveva prenotato, inconsapevoli che quel viaggio avrebbe cambiato per sempre la loro vita.

Alcuni giorni dopo l’arrivo nella destinazione di vacanza prenotata si imbattono in una cucciolata e i due bambini rimangono affascinati dagli animali, tanto da desiderare di volerne uno. Così cominciano ad insistere per prendere un cagnolino e i genitori li assecondano.

L’animale adottato era strano: pensavano fosse un cagnolino

Le sorprese per la famiglia sono cominciate dopo aver adottato il cane. L’uomo che ha venduto loro l’animale aveva detto che si trattava di un mastino tibetano, che crescendo avrebbe raggiunto una lunghezza di 61 cm, quella definitiva.

Felici dell’adozione, tutti i componenti della famiglia di comune accordo decidono di chiamare il cane Little Black. Non hanno ancora alcuna idea che presto quel cucciolo diventerà un vero e proprio problema. Subito tutti si affeziono all’animale e quando tornano a casa lo portano con loro. Arrivati a casa, decidono di farlo dormire fuori.

Tuttavia, dopo poco tempo la famiglia comincia a notare che il cane non vuole mangiare e che ha dei comportamenti strani. Le uniche cose che gli piace mangiare sono i noodles e la frutta, quindi la donna cerca di tenerne in casa sempre in abbondanza. La donna, che non aveva mai allevato un cane di razza, inizialmente non aveva fatto caso a quelle stranezze, pensava che il cane fosse capriccioso.

Il cane in realtà era un orso tibetano

Successivamente il cane però comincia ad avere più fame e quello che la donna gli prepara non gli basta mai. Ogni giorno divora due barattoli di noodles e confezioni intere di frutta, per una spesa poi diventata insostenibile per la famiglia.

Ad un anno il cane aveva praticamente mangiato cibo equivalente ad una barca di soldi! Passa un altro anno e il cane diventa un gigante, è alto un metro circa e pesa ben 113 chili. Una sorpresa per la famiglia, che pensava di allevare un cane di piccole dimensioni.

Quando l’animale comincia a fare comportamenti ancora più strani la famiglia ha deciso di portarlo dal veterinario. La scoperta che hanno fatto è stata incredibile! Il veterinario ha detto che non si trattava di un mastino tibetano, ma di un orso tibetano, che raggiunge dimensioni enormi, come altezza di circa2 metri e quasi 200 chili di peso.

In Cina l’adozione di questi animali può portare all’arresto perché illegale in quanto sono pericolosi. La famiglia allora informa la polizia di quanto è successo e di come hanno adottato l’animale e ha ricevuto tutte le informazioni per potergli trovare una nuova casa.

Tuttavia, la donna rischiava di essere arrestata per aver tenuto nel suo giardino un animale del genere, ma per fortuna sui social molta gente ha cominciato a rivelare di essere stata truffata allo stesso modo e di aver adottato animali che erano ben altro. E così la donna non ha subito conseguenze. Little Black è stato portato in una struttura adeguata, dove può vivere senza pericolo per gli altri.