Viaggiare costa di più in vista delle vacanze pasquali

In vista delle prossime vacanze pasquali, i voli insieme ai viaggi in treno hanno subito un netto aumento.

Infatti per ricoprire la tratta Roma- Catania, i viaggiatori saranno costretti a pagare fino a 369 euro. Un rincaro che per Assoutenti interessa anche i treni.

L’aumento del costo dei voli

Molti sono gli italiani che hanno deciso di organizzarsi e festeggiare la Pasqua insieme alla propria famiglia. Per spostarsi però milioni di Italiani, sia studenti che lavoratori, per trascorrere le festività in famiglia saranno costretti a pagare molto di più.

Infatti, coloro che utilizzeranno aerei e treni come mezzo di trasporto, saranno costretti a spendere delle cifre non indifferenti per l’acquisto delle biglietto. Una cifra che pare sia la stessa per coloro che scelgono di passare un po’ di tempo all’estero.

Questo è ciò che spiega Assoutenti dopo aver realizzato uno studio riguardo al costo di un biglietto per spostarsi durante queste vacanze pasquali.

L’analisi di Assoutenti

I dati condivisi da Assoutenti sono decisamente sconcertanti. L’associazione infatti afferma che coloro che sceglieranno di muoversi in aereo per trascorrere le festività pasquali in famiglia saranno costretti a fare i conti con dei rincari abbastanza notevoli sul costo dei biglietti.

Infatti, se si prende come esempio un volo di sola andata per la tratta Roma- Catania dal 6 aprile il costo del biglietto sarà di 369 euro, mentre per Palermo il prezzo parte da 253 euro. Se invece si sceglie di muoversi da Milano a Brindisi durante la stessa giornata, il costo del biglietto è di 182 euro. Per un viaggio di sola andata verso Cagliari da Milano il costo è di 154 euro mentre il valore sale di altri 6 euro se il punto di partenza è la città di Roma.

A questi prezzi poi è necessario aggiungere anche numerose spese accessorie, ossia i supplementi per i bagagli insieme alla scelta del posto a sedere. La situazione non risulta essere delle migliori nemmeno per coloro che scelgono di viaggiare in treno. Chi sceglierà di partire giovedì 6 oppure venerdì 7 aprile con italo spenderanno 95,90 euro per coprire la tratta Torino – Milano mentre, con Trenitalia il costo del biglietto per la stessa tratta sarà di 92,90 euro.

Per coprire la tratta Milano- Salerno con Trenitalia solo necessari 104 euro, mentre, per la tratta Milano- Bari il costo del biglietto è di 169,90 euro. Sempre con Trenitalia, da Torino a Reggio Calabria il biglietto costerà 164 euro. Se invece si sceglie di viaggiare con Italo, i prezzi sono più o meno gli stessi. In questo caso un viaggio da Milano a Salerno vede un costo di 99,90 euro, Mentre, se si parte giovedì 6 aprile, il biglietto arriva addirittura a 156 euro per raggiungere Reggio Calabria da Torino.