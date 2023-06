Decreto Bollette, proroga dell’Iva al 5% e 800 milioni per bonus famiglie

Nell’ultimo provvedimento Decreto Bollette approvato dal Cdm sono presenti diverse misure di sostegno alle famiglie più bisognose.

Il ministro dell’Ambiente Fratin ha dichiarato che il contributo sociale per gli sconti sulle bollette energetiche è stato rafforzato. Inoltre, gli oneri di sistema per il settore del gas sono stati azzerati. Si tratta di segnali rilevanti a sostegno dei cittadini e delle imprese che sono costrette a vivere in una situazione di congiuntura energetica. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera ad un nuovo provvedimento volto a fronteggiare il caro bollette. Si tratta di misure adottate a sostegno dei nuclei familiari bisognosi, che necessitano di supporto economico per arrivare alla fine del mese. Per il terzo trimestre è stata confermata la riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas e l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas per uso industriale e civile.

Decreto Bollette, confermata la riduzione dell’Iva al 5%

Il Decreto Bollette ha confermato per il terzo trimestre dell’anno corrente 2023 la riduzione dell’Iva al 5% sulla fornitura del gas per usi industriali e per usi civili. È stato prorogata la riduzione al 5% dell’aliquota Iva per l’energia prodotta con il metano e per il teleriscaldamento. Inoltre, è stato confermato l’azzeramento degli oneri di sistema per la fornitura del gas. Confermato anche il bonus sociale a favore delle famiglie meno abbienti.

Bonus sociale per le famiglie bisognose

Il provvedimento ha confermato e prorogato il bonus sociale per le famiglie meno abbienti. Si tratta di uno strumento di aiuto economico che sostiene i nuclei familiari italiani che hanno un Isee di importo inferiore ai 15.000 euro. Il bonus sociale per beneficiare degli sconti sulle bollette energetiche è stato prorogato dal primo al 30 settembre 2023.

Fino alla fine dell’anno è stata confermata la soglia Isee per accedere al bonus sociale da parte dei nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Dal primo aprile 2023, la soglia Isee è passata da 20mila a 30 mila euro. Il governo ha stanziato circa 800milioni di euro per prorogare queste misure di sostegno economico.

Tariffe gas e luce aggiornate trimestralmente

Arera renderà noto l’aggiornamento trimestrale delle tariffe dell’energia elettrica sul mercato tutelato. Il presidente di Nomisma Energia prevede che la bolletta energetica sul mercato protetto rimarrà invariato. La modifica potrebbe essere compresa tra il -0,5% e l’uno percento. La bolletta del gas dovrebbe scendere di due punti percentuali.

Gli aiuti economici dovrebbero finire?

Secondo il Presidente di Nomisma Energia gli aiuti economici pubblici prima o poi finiranno. Il costo dell’energia elettrica si è ridotto sul mercato, ma

“il calo sarà compensato domani dal recupero di alcune poste che erano state sterilizzate per calmierare le bollette”.

Per fissare le tariffe dell’energia elettrica e del gas, Arera terrà conto della proroga degli aiuti economici stabiliti dall’esecutivo. Dato che la crisi e l’emergenza energetica non è finita e nel caso in cui la fornitura del gas dalla Russia dovesse mancare, il prezzo del gas dovrebbe salire in vista della prossima stagione invernale.