Pasta Combino della LIDL, da dove proviene e chi la produce? Tutte le risposte

In tanti vogliono sapere chi produce la Pasta Combino della LIDL e anche da dove proviene. Vi sveliamo di seguito tutte le risposte.

Una delle paste più amate della LIDL viene prodotta proprio in questa città e da loro. Vi spieghiamo tutto.

Chi produce la Pasta Combino della LIDL

Tutto il mondo inneggia alla cucina italiana che è proprietaria di un’enogastronomia colma di varietà di sapori e profumi. Uno degli alimenti più noti a livello planetario è sicuramente la pasta che è un elemento principale nell’alimentazione degli italiani. Infatti quasi tutti gli italiani mangiano la pasta ogni giorno. Spesso all’estero non afferrano le ragioni di questa tradizione: in realtà possiamo dire che noi italiani consideriamo la pasta come equivalente del pane.

Si tratta di un alimento semplice, che costa poco e che quindi si rivela accessibile ai più e che si può abbinare con qualsiasi tipo di alimento e salsa. E poi è davvero facile da preparare, così che chiunque è davvero all’altezza di cucinarlo. Addirittura di recente è uscito nella bozza del ddl anche un articolo sulla pasta.

C’è una pasta molta amata dagli italiani che viene venduta alla LIDL, un supermercato che ha sempre un grande assortimento di prodotti, anche provenienti dagli stati stranieri. Oggi vi parliamo di una pasta secca molto conosciuta e che si trova sotto il marchio Combino.

Oggi vi sveliamo che l’alimento in oggetto viene prodotto dai fratelli Cellino e poi anche dal pastificio di Antonio Pallante, dal Pastificio Barbieri e da Pasta Zara.

E poi ancora da Casa Milo, dal pastificio Armando de Angelis, da quello Davena e infine dai Grandi Pastai Italiani. Ma come mai la Pasta Combino viene prodotta da così tanti produttori differenti? Il motivo di ciò starebbe nella varietà della pasta. Ogni pasta, infatti, viene prodotta da produttori italiani diversi.

Ad esempio a essere prodotta dal pastificio Zara è la linea bio. Quello dell’area potentina De Sortis invece produrrebbe quella in 100% grano italiano. La linea “Italiamo” la produrrebbero Pastificio Liguori, Pastificio Dibenedetto, Casa Milo, Lo Scoiattolo e Pastificio Davena. In tanti si chiedono anche chi produce la Linea Deluxe della LIDL, che sarebbe prodotta da Armando De Angelis e da Bertoncello Gnocchi.

Dove verrebbe prodotta questa pasta

La risposta è “dipende”, visto che a seconda del tipo di pasta la producono differenti pastifici sparsi in tutta l’Italia. Dobbiamo però dirvi che in generale la pasta prodotta dai Fratelli Cellino è originaria probabilmente della, visto che i fratelli vengono da lì.

Quella prodotta dal Pastificio Antonio Pallante troverebbe casa a Capodrise in provincia di Caserta. Il Pastificio Barbieri ha invece sede a Correggio (RE) mentre il Pastificio Davena è di Brusaporto (BG).

Insomma non si può dire che la Pasta Combino si produca in una unica città d’Italia, visto che è il risultato della “combinazione” di numerosi Pastifici sparsi in giro per il nostro Paese. Sempre più italiani acquistano questa e altre paste disponibili nel mercato italiano e non solo. La pasta è infatti diventata un vero simbolo della cucina italiana me è disponibile più o meno in tutto il mondo. Sono milioni le persone che ogni giorno mettono nel loro carrello della spesa la pasta e che la cucinano anche più volte a settimana.

E tante altre erano curiose di scoprire dove e chi produce la Pasta Combino che è una delle più amate e vendute da LIDL.