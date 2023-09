La petizione è stata lanciata sulla piattaforma Change.org da Nazzareno Moreschi. In pochi giorni ha già raccolto oltre 13mila firme.

“Trent’anni di accoglienza disinteressata, per la quale i lampedusani meritano di essere premiati” si legge nel messaggio della petizione.

Petizione per il premio Nobel ai cittadini di Lampedusa

È arrivata a superare le 13mila firme la petizione online lanciata sulla piattaforma Change.org da Nazzareno Moreschi per chiedere di conferire il Nobel per la pace ai cittadini di Lampedusa. “Centinaia di migliaia di disperati che bussano alle porte dell’Europa, spesso a rischio della vita. Uno dei principali approdi di questo esodo è l’isola di Lampedusa, ove, ininterrottamente, con infiniti altruismo e pazienza, trovano una popolazione disposta ad accoglierli, a rifocillarli, a condividere ciò che hanno. Questo, a volte, anche contro le disumane leggi in vigore in tema di emigrazione. 30 anni di accoglienza disinteressata, per la quale i lampedusani meritano di essere premiati” si legge nella richiesta di firme per appoggiare la petizione.

Intanto, sull’isola di Lampedusa non si fermano gli sbarchi, che nelle scorse ore hanno visto l’approdo di altre centinaia di migranti, mentre nell’hotspot si contano oltre 1000 ospiti.