L’esplosione si è verificata la notte scorsa e ha completamente distrutto la palazzina che ospitava la casa accoglienza della società Ospita nella zona industriale di San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo.

Uno dei feriti è ricoverato in gravi condizioni.

Esplode palazzina con richiedenti asilo a San Lorenzo Nuovo

Una violenta esplosione si è registrata la notte scorsa, intorno all’una, in una palazzina della società Ospita, nella zona industriale di San Lorenzo

Nuovo, in provincia di Viterbo. All’interno della struttura si trovavano 30 richiedenti asilo, tra cui diversi bambini, che sono rimasti feriti. Uno di loro verserebbe in gravi condizioni ed è stato trasferito in ospedale a Roma.

L’esplosione ha distrutto anche la falegnameria e l’azienda vinicola che si trovavano accanto alla struttura. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Montefiascone, Roma, Siena e Viterbo. Presenti anche i vigili del fuoco da Tarquinia e Viterbo.

#Viterbo, esplosione e parziale crollo alle 23:45 di ieri in una struttura di accoglienza a S.Lorenzo Nuovo, causa probabile una fuga gas: 31 le persone ferite. Esclusa dai #vigilidelfuoco, anche con squadre USAR e cinofili, la presenza di ulteriori persone coinvolte#11novembre pic.twitter.com/8NEJuuPqyI — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 11, 2023

Questa mattina il prefetto di Viterbo ha convocato il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza.