Parmigiana, con l’ingrediente segreto di Cannavacciuolo porto la magia a tavola: scopriamo una delle ricette più amate dagli italiani nella variante dello chef napoletano.

Tra i tanti ortaggi che si consumano maggiormente nel periodo estivo non possiamo non elencare la melanzana, che non può mai mancare sulle tavole degli italiani sotto varie forme. Sia per quel che riguarda i primi piatti (pasta alla Norma o al forno) sia per i secondi, con una lunghissima lista tra cotture al forno o fritte. Ma se vogliamo parlare della ricetta protagonista della bella stagione e che sbaraglia tutte le altre dobbiamo sicuramente far riferimento alla parmigiana.

Che rimane un piatto must della tradizione italiana e partenopea in particolare. Ci sono tante ricette, anche rivisitate, di questa storica pietanza che resiste al trascorrere degli anni e viene apprezzata anche dalla nuove generazioni. Tra quelle più interessanti occupa un posto in primo piano quella del celebre chef Antonino Cannavacciuolo, che nei suoi ristoranti propone ai clienti una versione della parmigiana assolutamente da assaggiare. Andiamo a scoprire il suo segreto.

Parmigiana, la ricetta speciale di Antonino Cannavacciuolo

Chef Antonino Cannavacciuolo nel corso degli anni si è fatto apprezzare in modo particolare per alcune sue ricette che hanno colpito non solo per l’aspetto estetico ma anche per quello che riguarda i sapori, assolutamente unici e diversi da quelli che si possono trovare nei comuni ristoranti. Il segreto dello chef sta tutto nella preparazione e in un dettaglio che non avreste mai immaginato. Andiamolo a scoprire.

Cominciando con l’elenco degli ingredienti che compongono questa ricetta, che alla base come possiamo immaginare ha le melanzane. Ma non dimentichiamo che per avere un risultato apprezzabile bisogna passare anche per 2 uova farina pepe e sale, e ancora olio extravergine d’oliva e quello extravergine per friggere. Non mancano all’appello nemmeno basilico fresco parmigiano grattugiato sugo di pomodoro e 2 mozzarelle.

A questo punto si può passare alla preparazione, con tanti passaggi che partono dalle melanzane a tutti gli altri ingredienti per comporre i vari strati di sua maestà la parmigiana. Questa la ricetta tradizionale, ma per arrivare a quella di Cannavacciuolo manca quel pizzico di fantasia che può far diventare questo piatto straordinario, una vera poesia a tavola che riuscirà a stupire tutte le persone che l’assaggeranno.

Il segreto della parmigiana di Cannavacciuolo

Siete curiosi di conoscere il segreto della parmigiana di Cannavacciuolo? Eccolo: allora bisogna prestare una cura particolare alle melanzane, che si dovranno disidratare dopo averle tagliate a fette sottili. Come si fa? Semplice, cospargendole di sale e lasciandole riposare per un’ora. Questo processo contribuirà a far scomparire del tutto l’acqua dalle melanzane che diventeranno estremamente croccanti con la cottura (qui abbiamo raccontato un’altra ricetta di Cannavacciuolo da provare).

Per ottenere il risultato della croccantezza bisognerà dorare e friggere le melanzane, un procedimento tipico della cucina napoletana che prevede il passaggio in una pastella composta da uova sale pepe ed olio extravergine d’oliva per poi proseguire con l’impanatura nella farina e alla frittura in olio di arachidi. Abbondate col parmigiano che col suo gusto unico darà un sapore ancora più profondo alle vostre melanzane.