Stanchi delle pressioni del capo, si mettono in proprio: adesso guadagnano 20mila euro al mese e partono per una crociera da 65mila euro con tutta la famiglia.

Nella vita spesso bisogna affrontare delle scelte che all’apparenza possono sembrare difficili, ma che poi alla fine, se si ha il coraggio di prenderle nel modo giusto, diventano una vera e propria salvezza tanto che portano a risultati sorprendenti. Soprattutto quando si ha un lavoro stabile ma subordinato e si decide poi di mettersi in proprio. Una scelta che in pochi hanno il coraggio di fare, soprattutto in un periodo come questo per il lavoro non facile da affrontare.

Eppure ci sono delle persone come Tiffany e Mark Baker, rispettivamente di 38 e 40 anni che hanno deciso di compiere proprio questo passo importante, che alla fine li ha portati a svoltare in modo significativo nella loro vita lavorativa, con una scelta complicata da fare anche con tre figli. I due, stanchi di dover chiedere sempre delle ferie al capo per periodi di vacanza hanno deciso di licenziarsi dal loro lavoro o oggi si possono permettere una crociera da 70mila dollari (circa 65mila euro).

La storia di Tiffany e Mark

Avete capito bene, i due hanno deciso di fare una crociera da 65mila euro andando in giro per il mondo insieme alle loro tre figlie. Come hanno fatto? Si tratta di una storia incredibile ripresa anche dal New York Post. I due hanno lasciato il mondo finanziario per lanciarsi in proprio nel mondo dell’immobiliare. Adesso non hanno più nessun capo, sono loro gli artefici del proprio destino in tutto e per tutto. La loro decisione è arrivata nel 2019, prima del Covid.

Il frutto del loro lavoro, con guadagni fino a 20mila euro al mese oggi permette ai due di potersi permettere questa crociera in giro per il mondo con la famiglia spendendo 65mila euro andando in giro per il mondo per cinque mesi attraversando ben 21 paesi. Le ragazze continueranno a studiare online mentre i genitori lavoreranno per qualche ore al giorno da remoto in contatto con i loro clienti.

Tutto è cominciato quando hanno preso la decisione di lasciare il loro vecchio lavoro per investire nell’immobiliare, e dal 2019 ad oggi sono diventati proprietari di ben 35 immobili che affittano ai loro clienti, che siano famiglie o attività commerciali. I due hanno raccontato di aver ristrutturato la bellezza di 50 case negli ultimi anni mettendole a disposizione dei loro clienti. Alcune le hanno vendute altre le hanno tenute per affittarle ed avere entrate per circa 20mila dollari al mese. Niente male davvero (qui abbiamo raccontato il bellissimo gesto di un allenatore di serie A che ha colpito tutti).

Esempio di coraggio e di competenza nel lavoro

All’inizio non è stato sicuramente facile per Mark e Tiffany, che si sono rimboccati le maniche decidendo che quella loro nuova attività avrebbe dovuto permettere di svoltare nella loro vita. Lavorando da remoto e gestendo un tanti clienti, oggi possono agire come vogliono per le loro vacanze ma anche il loro lavoro, con entrate per 20mila dollari al mese e con una crociera da sogno alle porte che sicuramente non dimenticheranno mai nella loro vita.