Nascondere le chat di WhatsApp: la funzione che proprio non conoscevi

Anche su WhatsApp è bene adottare tutti i possibili sistemi di sicurezza per proteggere i propri dati personali. Tra questi c’è anche una funzionalità che impedisce l’accesso alle chat a coloro che vogliono farsi i fatti nostri: continua a leggere per saperne di più.

La privacy è ormai diventata una delle priorità per gli utenti. La maggior parte, infatti, adotta tutti i sistemi possibili per cercare di proteggere la propria attività online e fare in modo che i dati personali non diventino pubblici a causa del proprio passaggio sul web. Una necessità che si presenta anche con l’utilizzo di alcune applicazioni, come ad esempio WhatsApp. Con questa piattaforma di messaggistica istantanea, infatti, tendiamo a condividere molti dati sensibili oltre ovviamente a conversare con i nostri contatti.

Proprio all’interno delle chat circolano tantissime informazioni, molto spesso delicate e quindi da mantenere assolutamente private. Per venire incontro a questa importante esigenza degli utenti WhatsApp ha da tempo introdotto un sistema criptografico che dovrebbe fare in modo che le chat tra noi e i nostri contatti non vadano a finire nelle mani sbagliate.

WhatsApp, così proteggi al meglio le tue chat

Questo sistema di protezione è molto efficace ma non risolve un altro problema che può effettivamente sorgere con le chat di WhatsApp. Non è raro, infatti, che qualcuno possa entrare in possesso del nostro telefono per leggere le nostre chat sull’app verde. Esiste un modo per impedire a qualche curiosone di farsi gli affari nostri? Fortunatamente sì.

Dobbiamo prima di tutto precisare che questo possibile ‘spionaggio’ avviene soprattutto con la versione WhatsApp Web, sempre più utilizzata dagli utenti. Questo perché in molti impediscono l’accesso al proprio smartphone già con il sistema di blocco iniziale; diverso il discorso dei PC, dato che nella maggior parte dei casi sono alla portata di tutti.

Ecco perché è bene conoscere una funzione della celebre piattaforma di messaggistica che ci permette di difenderci al meglio dai ficcanaso. Stiamo parlando della funzione lucchetto, ovvero di quella caratteristica che ci consente di fatto di rendere inaccessibili le nostre chat.

Funzione lucchetto: per attivarla bastano pochi passaggi

Basta andare a cliccare sul nome del contatto con cui abbiamo una conversazione attiva e scorrere tra le opzioni, finché non spunta fuori ‘Attiva lucchetto’.

Non resta che cliccarci sopra per attivare la funzionalità, rendendo così la chat inaccessibile alle altre persone. Per garantire una protezione ancora più completa e dormire sonni tranquilli conviene selezionare la chat con lucchetto, cliccare su ‘Impostazioni’ e infine su ‘Nascondi chat’. In questo modo si potrà accedere alla chat che vogliamo proteggere solo inserendo un determinato codice.