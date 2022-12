Paolo Sorrentino, nuovo omaggio alla sua Napoli: girerà un film sul mito di Partenone

Il Mattino, quotidiano Partenopeo, ha da poco annunciato che Sorrentino sta lavorando ad un nuovo progetto: un film che racconterà il mito Partenope.

Il Mattino, quotidiano partenopeo, annuncia il nuovo film su cui sta lavorando Paolo Sorrentino. Il regista girerà un film che racconterà il mito della sirena Partenope. Il protagonista della pellicola sarà Giampiero De Concilio, napoletano classe ’99 che ha esordito sui grandi schermi nel 2018 recitando in un film di Ciro D’Emilio, ovvero ‘Un giorno all’improvviso’.

Il quotidiano partenopeo fa notare come negli ultimi tempi Napoli sia diventata la location prediletta da molti registi e quindi di svariate produzioni cinematografiche sia italiane che europee e in alcuni casi addirittura hollywoodiane. Una delle tante pellicole che prova il grande successo che questa città ha avuto come scenario di prodotti televisivi e pellicole cinematografiche è ad esempio il recente film di Marco D’Amore: ‘Napoli magica’. Ma di esempi se ne possono fare tanti altri, citiamo quindi Equalizer 3 che vede Denzel Washington nei panni del protagonista o Uonderbois disponibile su Disney plus.

Il nuovo film di Paolo Sorrentino dovrebbe parlare del mito di Partenope, la leggenda della sirena che ha dato origine a Napoli e all’aggettivo ‘partenopeo’ che si riferisce proprio a questa città. Possiamo quindi leggere su Il Mattino:

“Il progetto, compreso il titolo, è un work in progress, ma la macchina produttiva ormai è avviata. Le riprese potrebbero partire entro l’estate dell’anno prossimo in città, tra il lungomare, Castel dell’Ovo, borgo Marinari, centro storico, l’università, il Duomo”

Il protagonista della pellicola firmata Sorrentino pare sia Giampiero De Concilio. Quest’ultimo è un attore partenopeo di vent’anni che nel film si ritroverà nei panni di un quarantenne, motivo per il quale probabilmente dovrà essere invecchiato con l’arte del trucco dal team di make-up Artist professionisti scelto da Sorrentino. De Concilio si ritroverà quindi ad avere a che fare con la sirena Partenope, personaggio del mito attorno al quale ruoterà l’intera storia.

Napoli: il grande amore di sorrentino

Per Sorrentino omaggiare Napoli non è una novità: ‘È stata la mano di Dio’ infatti è l’ultimo capolavoro firmato Sorrentino a far parte del cineasta napoletano (disponibile su Netflix). In quest’ultima Napoli, città natale di Paolo Sorrentino, è raccontata attraverso gli occhi e lo sguardo di un ragazzo giovane. Il protagonista in questo film rappresenta l’alter ego di Sorrentino stesso, in poche parole lui da giovane.

In ‘È stata la mano di Dio’ Napoli è quindi la protagonista assoluta e, come ha dichiarato più volte il regista stesso, il film vuole anche essere di carattere biografico; motivo per il quale gli ha reso il lavoro molto più impegnativo essendo personalmente ed emotivamente coinvolto nel racconto. All’interno della pellicola viene raccontata la vita di un giovane Sorrentino, ripercorrendo gli anni in cui è rimasto orfano dei genitori a causa di un incidente dal quale il regista si salvò miracolosamente quando era in tenera età.

Nell’attesa del nuovo film omaggio a Napoli possiamo ascoltare Paolo Sorrentino mentre ci racconta della sua Napoli in un’intervista in cui parla della produzione di ‘È stata la mano di Dio’, clip disponibile online.