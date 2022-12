Meghan Markle spiffera tutto, ecco di cosa è morta la Regina Elisabetta

Meghan Markle non segue il protocollo e dedice di dire tutta la verità sulla morte della Regina Elisabetta e sulla motivazione.

Da quanto Meghan Markle è entrata a far parte della Royal Family tutto è cambiato. Non solo, da quanto la Regina Elisabetta ha lasciato questo mondo, la rivoluzione a Buckingham Palace ha avuto il suo via deciso verso l’obiettivo. La moglie di Harry non ha intenzione di stare al suo posto e ora rivela tutta la verità sulla morte di Elisabetta II: la sovrana infatti non sarebbe deceduta a seguito della vecchiaia, ma per altro. Un segreto che oramai è a disposizione di tutti i media britannici.

Meghan e Harry: come hanno cambiato la Famiglia Reale?

Il Principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, è sempre stato il ribelle di corte dal fascino di chi non doveva seguire mai le regole. Dopo la morte tragica della madre, il suo stile di vita è completamente cambiato sino a quando non ha deciso di seguire il suo esempio e mettere la sua vita nelle mani prima dell’esercito e poi nella associazioni già seguite da Lady Diana.

Quando poi ha incontrato Meghan Markle, la sua vita è cambiata del tutto. L’ex attrice americana era tutto ciò che il Principe potesse desiderare perché lei avrebbe rivoluzionato il suo mondo e non avrebbe mai seguito il protocollo.

Dopo il matrimonio, Harry ha deciso che avrebbe protetto in ogni modo Meghan e la sua famiglia – oggi hanno due figli Archie e Lilibet Diana – trasferendosi negli Stati Uniti per evitare ogni tipo di complicazione. Oggi i due stanno per uscire con un documentario su Netflix che racconterà molti lati oscuri e segreti non ancora emersi, così come l’autobiografia di Harry che darà del filo da torcere al padre Re Carlo III.

I media evidenziano che Harry non andrà dal padre per Natale con la sua famiglia, ma anche che Meghan avrebbe nuovamente rotto il protocollo reale raccontando la verità sulla morte della Regina Elisabetta.

La verità sulla morte della Regina Elisabetta: Meghan Marke racconta tutto

L’ultima apparizione della Sovrana più longeva della storia non ha lasciato indifferenti i media: molto magra, con mani livide e una espressione quasi rassegnata. L’8 settembre è poi arrivata la tragica notizia della sua morte che ha rattristato tutti nel mondo.

I medici hanno confermato che fosse stata una morte naturale, dovuta alla sua età: la Sovrana si è spenta in serenità e senza soffrire.

Meghan Markle ha deciso di mettere sul tavolo delle verità sconosciute e proprio nell’autobiografia di Harry potrebbe esserci scritto il motivo reale della morte di Elisabetta II. I media inglesi hanno raccontato che proprio l’ex attrice avrebbe spinto il marito di liberarsi da tutti i segreti: la nonna sovrana sarebbe quindi morta di un cancro alle ossa con la quale combatteva da molti anni.

Il nipote preferito è sempre stato Harry, ma i dolori che la malattia le ha portato erano così intensi da indebolirla sino a quando non ha potuto più fare nulla per difendere il nipote. Questo è ciò che emerge dalla stampa, così come dovrebbe essere scritto nel libro che Harry sta per far uscire con tutto ciò che lui non ha mai detto sulla sua vita a corte.

Il sospetto di questa malattia è stato citato anche dall’autore di Elizabeth: An Intimate Portrait – Gyles Brandreth. Anche secondo lui la Regina ha sofferto in silenzio per molti anni, preferendo nascondere questa malattia e portare avanti i suoi impegni senza mai arrendersi.

Per ora la famiglia reale non ha controbattuto a queste notizie, ma potrebbero farlo subito dopo l’uscita di “Spare” scritto dal Principe Harry.