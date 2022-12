Mai lasciare il caricatore del cellulare attaccato alla presa: cosa potrebbe accadere

By

È un vizio che hanno in molti quello di lasciare il caricatore attaccato alla presa corrente, ma in pochi sanno cosa succede veramente.

È un vizio o una abitudine comune quello di lasciare il caricatore del cellulare attaccato alla presa, con o senza lo smartphone attaccato per la ricarica. Un gesto che a volte viene fatto senza pensare alle conseguenze, oltre che alla pericolosità che si potrebbe creare. Moltissime persone lasciano il caricatore da solo attaccato anche per comodità, così da trovarselo pronto all’uso quanto serve. Gli esperti evidenziano cosa potrebbe succedere a lungo andare.

Ogni quanto si deve ricaricare il cellulare?

È un dilemma proprio perché ogni persona ha il proprio metodo e modo di fare. Si vuole arrivare sino al 100% di ricarica, anche se gli esperti mettono in evidenza che sarebbe corretto non ricaricare sotto il 20% e non arrivare ad oltre l’80%. Una modalità che preserva la vita dello smartphone e anche del caricabatterie.

Oltre a questo aspetto, una volta che il cellulare è caricato non si dovrebbe lasciare attaccato alla presa perché i rischi sono tantissimi. Considerando che al giorno d’oggi non si può più fare a meno di questo strumento, diventa fondamentale imparare tutte le basi per un comportamento adeguato e nel massimo della sicurezza.

Caricabatterie attaccato alla presa, che cosa succede?

Prendiamo un caricabatterie del cellulare e lasciamolo in carica con il suo smartphone, svolgendo la sua normale attività di tutti i giorni. Una volta che la carica è stata completata il gesto corretto sarebbe togliere lo smartphone e levare dalla presa il caricabatterie.

Nella maggior parte dei casi, le persone tendono a togliere solamente il cellulare e lasciare il caricabatterie attaccato e pronto al prossimo uso. Nulla di più sbagliato e gli esperti spiegano il motivo:

Provoca un possibile incendio

Se un caricabatterie è danneggiato o di qualità molto bassa è possibile che si possa scatenare un corto circuito e un incendio. Se i componenti interni sono danneggiati -e non visibili – il rischio è molto alto.

Il trasformatore, inoltre, potrebbe provocare un incendio a causa del surriscaldamento provocato e sprigionato se a contatto con la presa. La situazione diventa ancora più grave se ci sono nelle vicinanze degli oggetti infiammabili. In caso di temporali è ancora più consigliato eliminare ogni tipo di filo attaccato, così da non generare dei corti circuiti.

È uno spreco di energia

Il caricabatterie collegato è uno spreco di energia perché gira a vuoto continuamente. L’impatto per l’ambiente è devastante e i consumi di energia sono altissimi tanto da impattare negativamente sull’energia elettrica.

Danneggia il caricabatterie

Un dispositivo elettronico che resta costantemente attaccato alla corrente si danneggia prematuramente. È inoltre un costo di sostituzione che non tutti possono prevedere, non sempre si trova la versione corretta e ci si ritrova senza un carica batterie adeguato.

Per preservare questo device elettronico è bene che si ricarichi quando lo smartphone è al 20% sino e non oltre l’80%.