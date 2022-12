Panni profumatissimi in lavatrice, basta 1 pizzico: il metodo casalingo

Grazie ad un semplice rimedio casalingo avremo il nostro bucato sempre profumato con l’utilizzo del sale. Ecco come procedere.

Una delle faccende domestiche che più svolgiamo nella nostra quotidianità è il lavaggio del bucato che a volte richiede molto tempo in base alla scelta dei tessuti e dei colori per far si che questi non si danneggiano.

Successivamente, quello che facciamo è mettere i nostri panni ad asciugare e se mentre, la bella stagione, grazie al sole tende a far asciugare rapidamente il nostro bucato, d’inverno le cose diventano più complicate.

Sale: ecco perché è utile usarlo per il lavaggio del nostro bucato

Alcuni di noi, hanno in casa, un altro elettrodomestico che sta prendendo man mano piede in tutte le abitazioni e stiamo parlando dell’asciugatrice che grazie alla sua funzione, asciuga i panni in un batter d’occhio.

Questo però prevede un dispendio di energia, e dato che negli ultimi mesi, questa è aumentata notevolmente e le bollette sono arrivate alle stelle, si sta cercando un metodo per risparmiare.

Pertanto, tendiamo ad asciugare i nostri panni come meglio possibile anche nelle mura delle nostre case, quando ci ritroviamo davanti a momenti in cui il meteo non ci da la possibilità di portarli all’esterno.

Se si è in possesso di un deumidificatore, questo posizionato vicino ai nostri panni, tenderà a farli asciugare quanto prima, però potrebbe verificarsi un problema riguardante il cattivo odore.

Mettendo all’aria il nostro bucato, il vento oltre che asciugarlo, manderà via tutto l’odore di bagnato e di asciutto rilasciando quello del nostro ammorbidente o del nostro detersivo utilizzato.

Quando asciughiamo i panni in casa, questo tende a non espandersi ma al suo posto si sentirà un odore di chiuso che potrebbe far puzzare i nostri capi appena lavati, ma c’è un metodo per evitarlo.

Il metodo casalingo

Per far si che abbiamo un buon profumo anche tendendo i panni ad asciugare all’interno della nostra casa, possiamo optare per l’uso del sale con l’aggiunta di altri ingredienti economici.

Per farlo basta avere con se 500 gr di sale grosso, 1 bicchiere di fiori di lavanda fresca, 10 gocce di olio essenziale e ovviamente dell’acqua con cui andremo a diluire il tutto per la nostra soluzione.

Prima di tutto inserire i fiori di lavanda in una ciotola e versare in ordine il sale grosso e l’acqua, quest’ultima quanto basta finché il sale non sarà completamente coperto da essa pe poi aggiungere l’olio essenziale.

Coprire il tutto e lasciare a riposare per almeno una settimana e successivamente scoprire per verificare se il sale si è sciolto del tutto. Una volta sciolto portare il composto in un contenitore e utilizzarlo in lavatrice.

Nell’elettrodomestico, va inserito un cucchiaino ogni 5 kg di bucato, in modo che i profumi rilasciati dai fiori, dagli olii e dal sale possano conferire ai nostri panni un odore inebriante e renderli come nuovi.

L’utilizzo del sale è utile in quanto assorbe l’umidità e quindi previene le muffe e ravviva i colori dei capi d’abbigliamento senza dover ricorrere all’uso della candeggina che potrebbe scolorire il nostro bucato se utilizzata in quantità eccessive.

Va detto però, che prima di utilizzare questo metodo, va sempre consultata l’etichetta posta dietro i capi d’abbigliamento da noi utilizzati.