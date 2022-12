Grosseto, 18enne trovato morto nel magazzino: ferita da fucile sul corpo

I genitori avevano sentito uno sparo, poi il ritrovamento nel magazzino di casa. Sul corpo del giovane trovate ferite da fucile.

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in provincia di Grosseto, nella frazione del comune di Manciano a Saturnia. Sono stati i genitori del ragazzo a dare l’allarme ai carabinieri dopo aver sentito gli spari provenire dal loro magazzino.

E’ stato trovato nel magazzino di casa il corpo di un 18enne. Ad allertare le autorità i genitori del giovane, di Saturnia frazione termale di Manciano. Pare che padre e madre abbiano sentito degli spari prima di avvertire i carabinieri, che una volta giunti sul posto hanno trovato il figlio senza vita con segni di colpi di arma da fuoco sul corpo.

Ferite che sarebbero riconducibili a un fucile, per la precisione, secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni. La morte è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato; al momento non è ancora chiara la dinamica, gli investigatori stanno valutando sia la pista dell’omicidio che quella del suicidio.

Al momento non risulta alcun messaggio lasciato dal 18enne, o bigliettino. Pare che le forze dell’ordine propendano per l’ipotesi del gesto volontario. Insieme ai carabinieri hanno raggiunto il magazzino anche i sanitari, che non hanno potuto far altro che constante la morte del ragazzo.