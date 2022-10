Padelle e pentole bruciate, il metodo naturale per farle tornare come prima

Pentole e padelle bruciate: ecco il metodo naturale per recuperarle e non buttarle. Scopriamo di cosa si tratta.

A quanti di noi capita di distrarci e di bruciare una pentola o una padella? Quando capita la prima cosa che facciamo è quella di strofinare e strofinare con spugnette abrasive e detersivi chimici aggressivi. Non c’è nulla di più sbagliato. Alla fine, siamo costretti a buttare le padelle e pentole bruciate perché non riusciamo ad eliminare le incrostazioni.

Oltre ai metodi chimici ci sono altri metodi che consentono di non buttare le padelle bruciate. Stiamo parlando del metodo naturale per recuperare le padelle e le pentole bruciate. Scopriamo il metodo naturale per eccellenza per salvare le pentole che sono visibilmente bruciate.

Pentole bruciate: perché si formano le incrostazioni?

Basta una piccola distrazione per bruciare le pentole e le padelle. Consumare il cibo troppo bruciato è dannoso per la salute umana. Una pentola tende ad abbrustolirsi se non c’è liquido o se la pentola riporta dei graffi. Inoltre, se il fondo della pentola è troppo caldo è probabile che la pentola si bruci.

Pentole bruciate: è necessario gettarle?

Se la pentola è molto bruciata e non si riesce a togliere le incrostazioni molto spesso si ricorre all’utilizzo di una spugnetta molto abrasiva o di detersivi chimici. Si tratta di un grave errore che ci porta a gettare le pentole e le padelle bruciate.

Pentole bruciate: sono nocive?

Le pentole bruciate sono nocive e dannose per la salute? Consumare cibo bruciato è cancerogeno e dannoso per la salute a causa delle sostanze chimiche contenute. Le sostanze cancerogene si mescolano con il cibo cotto in una pentola o padella bruciata.

Pentole bruciate: il metodo naturale per eccellenza

Per dire definitivamente addio alle pentole bruciate è bene ricorrere ad un metodo naturale, che garantisce risultati davvero efficaci e green.

Un metodo davvero efficace ed economico è quello di utilizzare fogli di alluminio e sale grosso. Basta versare due o tre cucchiai di sale grosso da cucina sul fondo della padella e della pentola, aggiungere un cucchiaino di acqua e strofinare con delle palline di foglio di alluminio. Le palline di alluminio strofinando diventeranno di colore sempre più scuro. Una volta rimosse le bruciature dal fondo delle padelle e delle pentole, si proceda a lavare ed asciugare.

Altro valido rimedio naturale per eliminare le bruciature dalle padelle e dalle pentole è quello di utilizzare il bicarbonato di sodio ed il limone. Versare il bicarbonato di sodio sul fondo della pentola e strofinare con un po’ di limone. Continuare a strofinare fino a quando la crosta di bruciato sarà completamente rimossa dalla pentola. Il gioco è fatto!