WC, se scarichi lo sciacquone a quest’ora rischi 500 euro di multa

Anche se si tratta di una mera e semplice banalità, è bene prestare massima attenzione in quanto si rischia di incorrere nell’irrogazione di una multa da 500 euro. Tale situazione non vale per tutti e in tutte le circostanze, ma solo in certi casi. Se tale regola valesse sempre sarebbe quasi impossibile utilizzare il bagno per i propri bisogni quotidiani. Allora, ci chiediamo, quando è possibile utilizzare il bagno e scaricare lo sciacquone senza incorrere in una sanzione? Scopriamolo in questa guida.

Attenzione allo sciacquone del water: sembra un gesto banale, ma non sempre lo è

Tirare lo sciacquone del water sembra un gesto banale e una mossa che tutti quanti compiamo ogni giorno, ma si potrebbe incappare in pesanti sanzioni. Ad ogni ora e in ogni momento della giornata tiriamo lo sciacquone del water: si tratta di un gesto inevitabile e banale, ma bisogna stare assolutamente attenti a compierlo perché potrebbe ledere il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

Si tratta di un diritto protetto dalla Convenzione Europea dei diritti umani. Si tratta di un diritto previsto dall’articolo otto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Quando di parla di “vita privata” ha un significato più ampio, che consiste nel diritto alla riservatezza. Ai sensi della Convenzione, la “vita familiare” ha un significato anch’esso esteso.

Se si tira lo sciacquone del water in una determinata fascia oraria si rischia davvero grosso. Un gesto banale, semplice e quotidiano può trasformarsi in una vera e propria lesione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. È quanto ha stabilito la Cassazione in merito ad un caso avente ad oggetto lo scarico del water murato in una parete divisoria. Essendo tale parete davvero sottile, i proprietari del bagno devono minimizzare al minimo i rumori durante le ore notturne. Si tratta di una decisione a cui sono pervenuti i Giudici della Cassazione.

Ebbene sì, tirare lo sciacquone del water murato in una parete sottile e divisoria lede il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Pertanto, i proprietari dell’immobile che si trovino in questa condizione sono costretti a eliminare il rumore dello sciacquone durante la notte e a pagare una sanzione di importo pari a cinquecento euro. Si tratta di una decisione a cui sono pervenuti gli Ermellini e questa sentenza rappresenta un punto di riferimento per la giurisprudenza.

