Orto, semina questi amati ortaggi a metà aprile: è il momento perfetto per farlo

Siamo nel periodo perfetto per il tuo orto di aprile con ortaggi gustosi e buonissimi. Scopriamo quali sono quelli che puoi seminare!

La semina ad aprile permette di coltivare alcuni degli ortaggi più buoni che spesso troviamo sulla tavola e che usiamo per preparare piatti deliziosi. Le temperature miti assicurano un’ottima crescita alle piante, che hanno bisogno di un po’ di sole per crescere rigogliose e svilupparsi al meglio.

L’ampia gamma di ortaggi permette di creare un orto ben fornito e avere a disposizione tante cose buone da mangiare, fresche e genuine. I coltivatori in questo periodo lavorano sodo per svolgere le attività necessarie a mantenere le piante in salute e ad aiutarle a crescere.

Una volta seminati, infatti, hanno bisogno di cure e di attenzioni, per produrre buoni raccolti. Ma quali sono gli ortaggi che possiamo seminare a metà aprile? Eccone alcuni fra i più buoni che sicuramente piacciono anche a te!

Orto di Aprile: ortaggi da seminare a metà aprile

Fra gli ortaggi da seminare a metà aprile troviamo i fagioli, tutte le varietà, e anche i fagiolini. Questi ultimi, però devono essere seminati in modo ciclico per assicurare una produzione continua e duratura. Il modo migliore per ottenere buoni risultati è piantare un seme di fagiolo ogni 5 centimetri, distanziando di 50 cm le file.

Altri ortaggi da seminare ad aprile sono le carote, le barbabietole, i carciofi, i cardi, le cipolle, le cicorie, i ravanelli, le rape, ma anche le lattughe, la valeriana, gli spinaci, le melanzane ei pomodori. Anche i bulbilli delle patate e delle cipolle vanno piantati in questo mese.

Le zucchine fra gli ortaggi da seminare nell’orto di Aprile

Fra gli ortaggi da seminare ad aprile la zucchina non può assolutamente mancare. Questo alimento gustoso e delizioso da preparare in tantissimi modi è ottimo da portare a tavola e piace a tutti. Oltre che poter piantare nei vasetti le piantine, ad aprile si possono coltivare direttamente sul terreno, a campo aperto.

Infatti, seminando le zucchine sul terreno non c’è bisogno di spostare le piante e travasarle, e possono crescere dove le hai seminate. Al momento della semina, verifica che la temperatura non sia al di sotto dei 15 gradi.

Ricorda però che le zucchine necessitano di nutrienti per crescere e svilupparsi, quindi arricchisci il terreno aggiungendo letame maturo oppure del compost. Importante è anche la pacciamatura, che riduce l’evaporazione e permette all’acqua di essere assorbita regolarmente.

Quali piante seminare ad aprile

Oltre agli ortaggi, nel mese di aprile puoi piantare anche erbe aromatiche, come per esempio il prezzemolo e il basilico. Quest’ultimo predilige il caldo e alcune specie si possono già coltivare.

Per germogliare i semi impiegano diversi giorni, addirittura dalle due alle tre settimane. Per ottenere buoni risultati, devi mettere i semi in profondità, in un terreno sciolto, da irrigare costantemente. In questo modo assicurerai tutte le cure necessarie alla piantina di basilico per crescere e svilupparsi rigogliosa

Altre coltivazioni che puoi seminare ad aprile sono anche i porri, i cavoli, le radici degli asparagi e anche i peperoni. E’ chiaro che nella crescita delle piantine contano molto anche la posizione dell’orto e l’esposizione al sole.