Oroscopo, i segni zodiacali più bugiardi di tutti: di loro non ti puoi proprio fidare

Ci sono dei segni zodiacali che sono considerati i più bugiardi di tutto l’Oroscopo e non ci possiamo proprio fidare di loro.



Durante la nostra vita ci ritroviamo a dover dire delle bugie per far in modo di non aggravare alcune situazioni o per non trovarci in spiacevoli momenti che potrebbero complicarsi.

Alcune di queste sono considerate delle bugie bianche, ossia indispensabili per il bene comune o per nascondere qualcosa non del tutto grave e sono considerate meno pericolose di altre.

Oroscopo: ecco i segni più bugiardi

Ci sono poi, altre bugie considerate imperdonabili che vengono dette per non farsi scoprire rispetto ad alcune malefatte nei confronti di alcune persone o per aver tradito la fiducia di qualcuno.

Ma come ci insegna la fiaba di Pinocchio, le bugie hanno il naso lungo e hanno vita breve, per questo si dice anche che hanno le gambe corte in quanto vengono alla luce dopo poco tempo.

Ma diversamente dal personaggio del libro di Collodi, non abbiamo nessun grillo parlante che ci dia dei consigli e nessuna fata turchina che ci aiuti a tornare sui nostri passi e quindi bisogna stare ben attenti alle bugie che si dicono.

Ci sono persone che sono abili nel raccontare queste bugie e altri invece che non riescono proprio a dirle o qualora lo fanno, si ritrovano poi a intrinsecarsi in altre e a essere scoperti troppo presto.

Secondo l’oroscopo, però, ben tre segni zodiacali sono più inclini ad essere bugiardi rispetto a tutti gli altri nove e questo ha a che fare con le loro peculiarità intrinseche nel segno sotto cui queste persone sono nate.

I segni più menzogneri di tutti

Il primo segno tra i più bugiardi secondo l’oroscopo è la Bilancia. Le persone nate sotto questo segno sono apparentemente oneste eppure sono le più bugiarde dello zodiaco.

Questo perché tendono a dire moltissime bugie bianche, ossia a fin di bene, in quanto hanno un indole che tende ad essere pacifica e quindi meno incline ali litigi e alle discussioni.

Sebbene le sue bugie non sono gravi e sa contenersi sul dirle in quanto percepisce la gravità dell’abbondanza di queste menzogne è molto abile ad usarle per un tornaconto personale.

Infatti, per i bilancini, usare queste bugie è uno strumento per trovare il modo più rapido per ottenere ciò che vogliono cercando di raggirare la persona che si trovano difronte senza però mai creare del danno a questa.

Al secondo posto troviamo l’Ariete che invece tende a distorcere completamente la realtà in modo molto spontaneo con una naturalezza tale che quando viene scoperto difficilmente viene perdonato.

Le sue bugie, diversamente da quelle dei Bilancia sono facilmente sgamabili, in quanto a volte assurde e completamente fuori contesto oltre che a volte anche offensive e queste bugie vengono dette per motivi diversi.

Ma i nati sotto il segno dell’Ariete non usano queste menzogne per un tornaconto personale ma a volte solo per puro divertimento o per vedere la reazione della persona che ha difronte.

Il terzo segno zodiacale, considerato il più bugiardo di tutti è il Capricorno. I nativi sotto questo segno sono consapevoli di star dicendo una menzogna e che dire cose non vere potrebbe portare delle conseguenze.

Ma nonostante questo, la loro personalità tende a dirle più di tutti quanti gli altri segni zodiacali ma la cosa che rende il Capricorno pericoloso è che non ammetterà mai di averle dette.

I nati sotto il segno del Capricorno, pur di non essere visti come bugiardi e falsi, continuerebbero a crearne altre e ad ammettere la propria versione dei fatti pur di difendere le proprie idee, anche se queste del tutto false.

Inoltre, sono molto abili nel ricordare le cose dette in precedenza anche a distanza di tempo, e quindi risultano essere credibili e molto abili nel far credere all’altra persona di star dicendo la verità.