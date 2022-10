“Mi manchi…”, Chanel Totti soffre l’assenza: a chi era rivolta quella frase

Chanel Totti triste più che mai. Arriva la confessione social che spezza il cuore. La sua frase fa temere il peggio. Ecco a chi è rivolta. Il cuore dei suoi fan spezzato dal dolore.

La secondogenita di Ilary Blasi e di Francesco Totti fa tremare i social. Arriva la frase commovente che preoccupa tutti. Con chi ce l’ha questa volta la famosa figlia d’arte? Scopriamolo.

Chanel Totti fa preoccupare tutti

Da quando hanno annunciato la loro separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati travolti dal ciclone mediatico che, volente o nolente, ha coinvolto anche i loro figli e in particolare quelli più grandi, Cristian e Chanel che stanno sicuramente soffrendo per la fine del matrimonio di mamma e papà.

Mentre Cristian continua a condurre la sua vita come se nulla lo toccasse, dedicandosi al calcio e alla sua fidanzata Melissa, Chanel invece si è trasformata da adolescente tranquilla a regina del mondo virtuale.

Su Instagram e in particolare su Tik Tok, la vediamo tutti i giorni condividere con i suoi tantissimi seguitori tanti momenti della sua vita privata. Più volte e in diverse occasioni, la figlia d’arte ha lanciato delle frecciatine velenose rivolte proprio ai famosi genitori.

Questa volta però non è una frecciatina polemica a scatenare il gossip ma una frase che ha condiviso la ragazzina e che fa preoccupare tutti. A chi è rivolto il suo messaggio malinconico e triste? Scopriamolo.

Il post di Chanel fa il giro del web

Chanel Totti triste più che mai. Ancora una volta, i social raccolgono il suo sfogo. La giovane figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi ha il cuore spezzato, sente la sua mancanza. Non parliamo di quella de genitori che ormai non stanno più insieme ma del suo cagnolino Tyson.

Il cucciolo di bulldog francese è stato acquistato dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi per suo figlio Cristian, poco dopo la separazione da Francesco Totti. Un regalo forse per farsi perdonare dal primogenito che non ha digerito l’addio dei famosi genitori?

In ogni caso, il cucciolotto è diventato la mascotte di casa. Amato e coccolato dai tre fratelli, è un altro componente della famiglia. In particolare è Chanel ad amarlo alla follia. La quindicenne a lui è particolarmente affezionato.

Ma cosa è successo al cucciolo? Nulla di male, non preoccupatevi. Sembra che il cagnolino sia ora con Cristian partito per lavoro insieme alla sua squadra di calcio. Il primogenito di Totti ha portato con sé anche Tyson da cui non si separa mai.

Chanel sente particolarmente la sua mancanza e ha voluto condividere la sua malinconia con i suoi tantissimi follower ed ecco dunque che sul suo profilo Instagram carica una storia in cui vediamo lei mentre coccola il cucciolotto sdraiato sopra sul letto.

La frase “mi manchi”, a corredo della foto. Questa volta dunque il messaggio social non è indirizzato ai famosi genitori con i quali Chanel è spesso in lite. Più volte ha utilizzato la piattaforma Tik Tok, la bella biondina, per lanciare messaggi impliciti (non più di tanto, in realtà) e non troppo velati.

I due destinatari, secondo molti utenti social sono sempre Ilary e Francesco. Ma non è questo il caso. Adesso, il cuore della secondogenita della famiglia Totti-Blasi è triste per l’assenza di Tyson. Chanel non vede l’ora che ritorni a casa per poterlo strapazzare di coccole e carezze.