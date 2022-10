Portogruaro: 97enne ospite di Rsa multata per vaccino

La donna è molto malata e non può alzarsi dal letto per le sue condizioni mediche ma anche di anzianità, tuttavia ha ricevuto una multa per non aver aderito alla seconda dose del vaccino anti Covid.

Multa per ospite di Rsa a Portogruaro

Ci troviamo a Venezia, precisamente in una Rsa di Portogruaro, da dove arriva una vicenda davvero molto singolare che interessa un’anziana signora di 97 anni.

Sconosciuta fino a pochi giorni fa, si parla molto di lei in queste ore perché la donna è stata multata di 100 euro per non aver ricevuto la seconda dose di vaccino.

Per sostenere e rilanciare la campagna vaccinale infatti, il Governo ha deciso a inizio anno di multare gli ultracinquantenni che non hanno ricevuto almeno due dosi di vaccino.