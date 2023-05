Oggi c’è stato un incontro tra Tajani e la ministra francese Colonna

Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha incontrato nella mattinata di oggi la sua omonima francese, la ministra Catherine Colonna. In un clima disteso quest’ultima è stata accolta alla Farnesina.

I due ministri durante il colloquio hanno affrontato diverse tematiche, tra queste quella migratoria, considerata essenziale e da risolvere nel più breve tempo possibile.

Il colloquio tra Tajani e Colonna

Nella mattinata odierna, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha incontrato alla Farnesina la sua omonima francese, la ministra Catherine Colonna, arrivata nella capitale italiana dopo che lo scorso 4 maggio vi sono state delle polemiche circa alcune dichiarazioni del ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin.

I due ministri degli esteri si sono incontrati in un clima disteso affrontando diverse tematiche, prima fra tutte portando alla luce la questione migratoria, considerata da entrambi essenziale e da risolvere nel più breve tempo possibile.

Heureux d’avoir accueilli la Ministre @MinColonna à la #Farnesina. L’Italie et la France partagent des intérêts et des responsabilités dans l’#UE et dans le monde. Notre collaboration est essentielle pour résoudre les crises actuelles à commencer par celle migratoire 🇮🇹🤝🇫🇷 https://t.co/REQ7ziqHOz — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 25, 2023

Sia Tajani che Colonna nei loro profili Twitter hanno condiviso parole di stima reciproca.

“Scambi fiduciosi su Ucraina, Tunisia, migrazione, difesa europea in particolare, La cooperazione franco-italiana è essenziale per il progresso. Andiamo avanti insieme!”.

Queste le parole scritte dalla ministra francese ringraziando il collega italiano per il caloroso benvenuto ricevuto alla Farnesina questa mattina.

Quali tematiche hanno affrontato i due ministri degli Esteri italiano e francese

Questa mattina il ministro degli esteri italiano ha incontrato la sua omonima francese, la collega Catherine Colonna. I due, consci del fatto di avere avuto posizioni nettamente diverse in passato, sono consapevoli di quanto sia importante avere un dialogo costruttivo per valorizzare gli interessi comuni.

I due non solo hanno parlato della questione migratoria, tema molto caro per entrambi, ma hanno discusso anche degli ex terroristi rossi in Francia. Tajani e Colonna hanno parlato anche della situazione in Ucraina, della rotta balcanica e la questione del Traforo del Monte Bianco.

Inoltre, i due ministri, durante il loro colloquio, hanno deciso di comune accordo, di lanciare il Comitato di Cooperazione transfrontaliera.

“l’Italia è in prima linea nel dispiegare un incessante sforzo diplomatico”.

Queste le parole di Antonio Tajani, spiegando di come l’Italia ha avuto degli importanti contatti nelle settimane passate con il segretario di Stato americano Blinken, con la Direttrice del Fondo Monetario Internazionale Georgieva e con le Autorità tunisine.