Serie tv da non perdere, A Small Light su Disney+

In questo mese che sta andando a finire, c’è una miniserie degna di nota che forse non tutti hanno notato: A Small Light, ovvero la storia della famiglia di Anna Frank vista da un’altra prospettiva, quella di Miep Gies che aiutò la famiglia Frank dai nazisti.

Spesso i veri eroi sono persone comuni, coloro che con azioni semplici e coraggiose rendono straordinaria la loro vita: così ha fatto Miep Gies, la segretaria di Otto Frank ovvero il papà di Anna Frank, la giovane ebrea morta durante l’Olocausto.

Miep è la protagonista di A Small Light, la miniserie targata National Geographic e disponibile da questo maggio su Disney+ che racconta la storia vera di questa giovane ragazza che aiutò la famiglia Frank a nascondersi dai nazisti. Un piccolo gioiello che è impossibile perdere, ecco perchè.

A Small Light, la trama e il cast della miniserie

Otto episodi che raccontano la scelta di Miep Gies che, insieme al marito, riuscì a nascondere la famiglia di Anna Frank e altre due famiglie ebree dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

È questo A Small Light, la miniserie basata su una storia vera che trovate su Disney+ da questo mese, uno di quei prodotti televisivi che, secondo noi, è necessario vedere soprattutto per approfondire la nostra storia mondiale.

È la prima volta, probabilmente, che la storia di Anna Frank, raccontata in numerose pellicole, documentari e serie tv, viene narrata dal punto di vista di un’altra persona, in questo caso Miep Gies, e non da quello della ragazza.

Infatti, Anna Frank è proprio un personaggio secondario qui ma non meno importante, in quanto comunque protagonista insieme alla sua famiglia delle vicende.

La storia di A Small Light si apre con Miep Gies, interpretata da una bravissima Bel Powley, che trova lavoro nello studio di Otto Frank, uomo d’affari di successo che è pronto a portare la sua famiglia ad Amsterdam, dove lui si trova.

Miep era una ragazza ostinata, che non aveva paura di lasciar andare le sue idee nonostante il periodo storico non glielo permettesse.

Nel 1940 si trovò ad affrontare una situazione molto difficile: lei e suo marito Jan (Joe Cole) decidono di aiutare la famiglia Frank a nascondersi, dopo che i nazisti cominciarono a perseguitare gli ebrei.

Senza esitare neanche un momento, Miep Gies accettò di aiutarli e per i due anni successivi sono stati accanto costantemente alle famiglie di ebrei nascoste in un alloggio segreto.

Il cast di A Small Light include anche il cast include anche Amira Casar, Billie Boullet nel ruolo di Anna Frank, Ashley Brooke, Andy Nyman, Caroline Catz, Rudi Goodman e Noah Taylor.

La storia a portata delle nuove generazioni

La scelta di portare in una nuova miniserie la storia di Anna Frank da una prospettiva differente è stata geniale: con l’andare del tempo, alcuni momenti importanti e tragici della nostra storia rischiano di perdersi, ma la memoria è fondamentale.

Ecco perché A Small Light è un prodotto ben studiato, emozionante, interessante e necessario da vedere, soprattutto per le nuove generazioni.

La miniserie crea la giusta tensione ma senza eccessiva violenza esplicita, regalando uno spaccato storico davvero coinvolgente, nonostante alla maggior parte degli spettatori dovrebbe essere ben che nota la vicenda della famiglia Frank.

A Small Light, oltre che a riportare il dolore di quei momenti, trasmette anche quel desiderio di normalità che durante la reclusione tutti i membri delle famiglie bramavano e desideravano ardentemente.

Ci sono, ovviamente, scene devastanti come quella in cui la protagonista Miep regala alla giovane Anna Frank un paio di scarpe, raccontandole tutte le cose belle che farà una volta finito tutto, viaggi e scoperte che tutti noi sappiamo che la giovane non vedrà mai.

Miep Gies, che nella realtà trovò il famoso diario di Anna, è vissuta fino ai suoi 100 anni e una delle curiosità più belle di questa serie è che il titolo, A Small Light, è ispirato a una frase che diceva sempre, indicando una delle capacità più belle che una persona può avere: “Accendere una piccola luce in una stanza buia”.

Una testimonianza di grande forza, di quel coraggio che deve essere d’ispirazione a tutti, per non dimenticare che nella vita ognuno di noi può diventare un eroe.

Per tutti questi motivi vi consigliamo da non perdere A Small Light, da non perdere su Disney+.