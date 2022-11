Nuovo codice della strada, 9000€ euro di multa se non ce l’hai in auto con te

Con il nuovo codice della strada, se non si ha un particolare dispositivo in auto, si potrebbe essere soggetti ad una multa di 9000 euro. Vediamo di cosa si tratta.

Il nuovo codice della strada prevede alcune modifiche a svariati articoli ancora in vigore e, di conseguenza, introduce anche nuove sanzioni pecuniarie.

Nuovo codice della strada: le novità

Tra le più importanti novità introdotte dal nuovo codice della strada ci sono nuove sanzioni pecuniarie che potrebbero rivelarsi molto importanti. Alcune, infatti, superano le migliaia di euro. Vediamo insieme quali sono le modifiche più importanti introdotte dal nuovo codice della strada.

Il codice che regola i comportamenti che gli automobilisti devono adottare in strada, viene modificato e rivisto con costanza al fine di adattarlo alle abitudini dei guidatori. Si tratta di aggiornamenti fondamentali anche per usare le infrastrutture.

L’esempio più eclatante che riguarda le modifiche al codice della strada è quello che si riferisce all’utilizzo dei monopattini elettrici. Sin da due anni fa, or sono, in strada sono notevolmente aumentati i mezzi di locomozione di questo tipo. Ecco, dunque, che una modifica al riguardo nel codice della strada doveva essere necessariamente fatta.

Le nuove sanzioni

Le modifiche del codice della strada non si limitano ai monopattini elettrici ma anche ad altre disposizioni e sanzioni. In particolare, alcune novità sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre n. 230. Si tratta della conversione del decreto Bianchi del 2007 che riguarda la sicurezza stradale. In ciascuna autovettura è stato introdotto il tutor che rileva e limita la velocità ad un massimo di 130 km/h.

Se si infrange il codice della strada guidando con patente scaduta, senza patente oppure se il documento di guida è stato revocato, si potrebbe essere arrestati oppure pagare una multa che può variare da 2.257 euro a 9.032 euro. Ciò, ovviamente, non è il caso se si dovesse guidare con il foglio rosa che permette a coloro che hanno superato l’orale e stanno facendo pratica in vista dell’esame.

E’ stato sanzionato con una multa di questo tipo, un egiziano a Saronno che era stato sorpreso dagli agenti a guidare senza patente. A suo carico c’erano già alcuni provvedimenti perché era stato sorpreso anche prima a guidare senza patente. Inoltre, l’uomo 55 enne è stato costretto anche a vedersi il sequestro della sua automobile.

Insomma, guidare senza patente, per il codice della strada, non è un reato ma può costare molto caro. Ma, nell’articolo relativo, infatti, si legge:

“Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno.”

Se, invece, si dovesse essere sorpresi a guidare in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze psicotrope, si potrebbe essere arrestati per tre mesi oppure vedersi sospendere la patente per un anno circa.