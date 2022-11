Lavatrice, la levetta del risparmio: basta premerla per abbassare la bolletta

Esiste una leva segreta nella nostra lavatrice che ci fa risparmiare sul costo della corrente elettrica. Ecco perché.

Nelia nostra quotidianità ci ritroviamo a dover pulire la nostra biancheria e per farlo utilizziamo un elettrodomestico diventato indispensabile e infatti nessuno può farne a meno.

Stiamo parlando della lavatrice che ci aiuta in tempi brevi e con risultati ottimali a levare via lo sporco dai nostri indumenti e dai nostri panni rendendoli profumati e morbidi grazie all’ausilio di alcuni prodotti specifici.

Lavatrice: ecco come risparmiare utilizzando una levetta

Ma molte volte, ci ritroviamo a dover fare più lavaggi e non solo per via del fatto che la pila di panni sporchi è infinita e quindi dobbiamo azionarla più volte, ma anche per un mal funzionamento dell’elettrodomestico stesso.

Ci possiamo ritrovare davanti ad una lavatrice la cui prestazione è minima e che quindi non ci da la giusta soddisfazione e rimettiamo nuovamente, anche se ad un lavaggio minimo, a pulire i nostri capi.

In questo modo, non solo i nostri indumenti si ritroveranno ancora una volta nell’elettrodomestico e quindi potrebbero deteriorarsi con il lungo andare, ma aumenteremo il costo delle bollette.

In Italia, negli ultimi mesi, non si sta facendo altro che parlare del rincaro dei costi e in particolare in quello dell’energia elettrica, che è aumentato a seguito dei problemi scaturiti dalla fornitura di essa.

Questa è solo una delle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina che ha provocato anche altri problemi di tipo economico e per questo il vecchio Governo ha deciso di agevolare alcune classi di cittadini.

Infatti sono stati emessi dei Bonus chi ha un tetto minimo di salario o di pensione in base all’ISEE o ancora chi ha superato una determinata soglia di età, anche se queste agevolazioni non riescono a coprire la spesa totale.

Il tasto segreto che in pochi conoscono

Ma non tutti sanno che esiste un modo per risparmiare in bolletta ed avere dei capi puliti in modo ottimale quando azioniamo la nostra lavatrice e il segreto sta in una levetta contenuta al suo interno.

Questo tasto, si trova dentro la vaschetta del detersivo, tra i due scomparti dove di solito si aggiunge il prodotto per il lavaggio l’ammorbidente, ma potrebbe anche trovarsi, sempre al suo interno, in dei posti differenti.

Questa levetta permette di rimuovere la vaschetta e di lavarla, tenendola in ammollo in una bacinella di acqua e aceto per almeno trenta minuti e poi ricollocarla da dove l’abbiamo estratta prima di averla asciugata con un panno in microfibra.

In questo modo, la vaschetta pulita eviterà che nella nostra lavatrice ci siano dei residui di detersivo che scivolando all’interno di essa potrebbero creare delle muffe e causare cattivi odori o mal funzionamento al lavaggio.

Pertanto, avere una vaschetta pulita, estraendola utilizzando questa levetta, rendere la performance della nostra lavatrice molto efficace e quindi non dovremo azionarla più volte per rilavare i nostri panni.

Inoltre, questa operazione è utile non solo per evitare muffe e condense ma anche per far si che quando utilizziamo detersivi diversi, non ci sia un mescolamento tra i vari prodotti e quindi profumi confusionari sul nostro bucato.

In questo modo, avremo una lavatrice pulita, funzionale e senza residui e per far si che possa funzionare ancora meglio bisogna sempre prendersi cura della sua manutenzione facendo attenzione anche all’oblò e al filtro.

Grazie ad una giusta pulizia della nostra lavatrice e ad una manutenzione periodica potremo evitare che questa si danneggi e risparmiare non solo in bolletta, ma anche, eventualmente sul costo di un esperto.