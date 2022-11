Alessandro di UeD, avete visto che casa lussuosissima? Sembra un 5 stelle | FOTO

Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne, avete visto dove vive? La sua casa sembra un albergo a cinque stelle. Che spettacolo!

Il nuovo “fidanzato” di Ida Platano, Alessandro Vicinanza, abita in un appartamento super lussuoso. Avete visto che casa ha? Da far perdere la testa a chiunque.

Alessandro Vicinanza, chi è il chiacchieratissimo corteggiatore di Ida Platano

39 anni, sangue campano che gli scorre nelle vene, Alessandro Vicinanza è il giovane e affascinante corteggiatore di Ida Platano che si è fatto conoscere proprio per essere sceso a corteggiare la dama bresciana per la quale pare abbia perso la testa.

Dopo una serie di tira e molla e di parole dette e non dette, sembra che i due oggi siano ufficialmente una coppia. Questo secondo quanto riportano le indiscrezioni che circolano sul web ma tutto è ancora da confermare, lo scopriremo solo guardando le prossime puntate di Uomini e Donne.

Alessandro Vicinanza è laureato in Economia e Commercio ma lavora in un negozio di fiori che è di proprietà dei genitori e posizionato nella meravigliosa città di Salerno. Sebbene abbia lavorato, per qualche anno, anche come commercialista, ha preferito rilevare l’attività di famiglia, la Avagliano Home Flowers che è conosciuta in tutta la Campania.

Alessandro è un giovane benestante che ha avuto la possibilità di vivere agiatamente grazie anche ai sacrifici dei genitori. Sapete dove abita oggi? La sua casa è bellissima, sembra un albergo a cinque stelle.

La bellissima casa del corteggiatore di Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza è diventato popolarissimo da quando è approdato alla corte di Maria De Filippi. Il suo corteggiamento nei confronti di Ida Platano lo ha reso una vera e propria star della trasmissione mariana.

Recentemente, il salernitano ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne e con i giornalisti della redazione, ha parlato non solo del suo percorso nella trasmissione di Canale 5 ma ha mostrato anche un lato inedito di sé, svelando retroscena sulla sua vita privata e sulla sua famiglia.

Alessandro ha consentito ai giornalisti di entrare nel suo luogo del cuore, la sua meravigliosa casa. L’avete vista l’abitazione di Alessandro? Che spettacolo, è meravigliosa.

Il corteggiatore della Platano vive nel cuore di Salerno, in un appartamento extra lusso che affaccia sul mare. L’arredamento di ogni camera è stato curato da lui nei minimi dettagli. Elegante e raffinato, si vede che ha assolutamente buon gusto e soprattutto che non ha badato a spese per arredarlo.

Anche l’appartamento dei suoi genitori, quello nel quale è cresciuto e dove ha vissuto fino a qualche anno fa, è bello proprio come la sua attuale abitazione. Al momento Alessandro vive da solo nel suo grande loft con i suoi due cagnolini.

La sua casa è molto spaziosa, presenta diverse camere da letto, una cucina molto grande e una cabina armadio dove lui, vanitoso, adora provare ogni giorno abiti e completi chic che mettono in risalto la sua figura elegante.

Il pezzo forte della casa è sicuramente l’esterno. La sua abitazione affaccia infatti sul lungomare di Salerno. La vista è davvero spettacolare. Nonostante si trovi benissimo nella sua casa, Alessandro sogna presto di traslocare e trasferirsi in un’abitazione ancora più grande e magari in un attico con un terrazzo, ovviamente sempre con vista mare.

Non sappiamo se Ida Platano abbia già visitato l’abitazione del bel salernitano. I due da quanto si apprende dal web, pare che oggi facciano coppia fissa. Sono stati beccati in più occasioni dai fan fuori dagli studi mentre trascorrono insieme weekend romantici, lontano dalle telecamere ma non dagli occhi dei curiosi.