Nuovo bonus figli, 500 euro per chi rispetta questi requisiti: come fare richiesta

In arrivo ll nuovo bonus figli di 500 euro: lo potrà ricevere chi rispetta questi requisiti. Ecco chi potrà ricevere questi soldi.

Attraverso una richiesta effettuata in forma online oppure direttamente al CAF, si può ottenere una cifra corrispondente a 500 euro, grazie al bonus figli. Per le famiglie un contributo ricevuto per via dei figli equivale sempre a un qualcosa di rilevante. Ciò in quanto le spese per i figli risultano essere sempre molteplici, per poterli crescere. Ecco come fare per riceverlo.

Il bisogno di alcune famiglie italiane

Oggi la maggior parte delle famiglie non fa altro che sperare in un miracolo a causa della difficoltà economica in cui versano.

Col subentrare dell’aumento correlato all’inflazione, tante famiglie italiane si sono trovate infatti in grandi difficoltà a livello economico, per riuscire a equilibrare il bilancio attinente le spese di casa.

Ne consegue quanto sia enorme la necessità per le famiglie, di poter contare su supporti aggiuntivi per affrontare adeguatamente le spese quotidiane.

In maniera particolare nell’anno 2023 vengono assicurati 500 euro mensili per coloro che hanno i figli. Ma di tale tipologia di bonus potranno usufruirne unicamente determinate famiglie, che dispongono di precisi requisiti.

È un dato di fatto che, purtroppo, allo stato attuale molti nuclei familiari manifestano delle grandi difficoltà correlate alle spese di tutti i giorni che diventano sempre più elevate.

Per non parlare poi quando in famiglia sono presenti pure i figli, i quali equivalgono a enormi spese aggiuntive.

In questi casi un genitore vorrebbe sempre poter realizzare le richieste dei propri figli, ma si può capire bene quanto questo sia un periodo assolutamente duro per tante famiglie italiane che hanno seri problemi dal punto di vista finanziario.

Ne consegue che in gran parte dei casi, i genitori non riescono a esaudire i bisogni e le richieste dei propri figli.

Questo in quanto è indispensabile fare economia su qualunque tipo di spesa.

Un valido aiuto statale giunge nella forma di 500 euro al mese

La situazione economica illustrata poc’anzi diventa ancora più difficile, nel momento in cui nelle famiglie sono presenti dei disabili. Questo in quanto i genitori incentrano le loro giornate intorno ai bisogni del figlio disabile. Inoltre bisogna tener presente che la condizione di disabilità comporta correlatamente delle spese enormi per la famiglia.

Ciò tenendo presente che l’assistenza per i figli disabili è assai difficile e costosa.

Dunque questo bonus è stato progettato proprio per venire incontro a questo genere di famiglia. Un bonus che è stato istituito mediante la legge di bilancio del 2020. Quindi quei genitori che sono senza occupazione o monoreddito e hanno a carico i figli con disabilità, possono ottenere un valido contributo che può raggiungere fino ai 500 euro netti al mese, dall’anno 2021 fino al 2023. Ma cosa bisogna fare per ricevere tale bonus?

Questa domanda si deve inviare entro il 31 marzo del 2023. La domanda può essere fatta dal genitore con residenza italiana e con un ISEE entro i 3.000 euro. Una particolarità discutibile, considerando che si tratta di una cifra bassa. Inoltre il figlio deve disporre di una disabilità corrispondente a una percentuale minima del 60%.

Per avere il contributo nel 2023 è necessario fare la domanda apposita dal 1° febbraio fino al 31 marzo, inviandola sul portale dell’Inps o tramite il CAF o il patronato.

La domanda dovrà contenere il codice fiscale del figlio disabile e l’IBAN del genitore per poter ricevere la somma del bonus.

Questo è indubbiamente un aiuto fondamentale per queste famiglie, ma dovrebbe essere potenziato ampliando ad esempio le fasce di coloro che possono accedervi. Ciò in quanto risulta sicuramente penalizzante la soglia ISEE di 3.000 euro, che lascia fuori un quantitativo considerevole di famiglie che hanno disoccupati o monoreddito.

Ecco perché si spera in una modifica, che possa quindi includere anche questa tipologia di nuclei familiari, in questo importante aiuto sociale.