Oroscopo, ecco quali sono gli anni della vita più sfortunati dei segni zodiacali

Oroscopo, curioso di sapere quali sono gli anni della vita più sfortunati dei segni zodiacali? Rispondiamo a questa domanda immediatamente. Scopri se anche tu rientri nella categoria di coloro a cui la dea della sorte ha deciso di mostrare il suo lato peggiore.

Le stelle possono darci tante informazioni su di noi. Sai come gli anni della vita possono cambiare in positivo o negativo la tua esistenza? Ecco, secondo l’oroscopo, quali sono gli anni più sfortunati dei segni zodiacali.

Oroscopo e sfortuna: cosa dicono le stelle?

La disciplina esoterica dell’astrologia da anni fa parte della vita dell’uomo. Fin dai primordi della civiltà, l’essere umano guardava il cielo convinto che le stelle fossero in grado di dare risposte a tante domande.

Oggi, sono milioni e milioni le persone che credono nell’oroscopo e che talvolta si lasciano influenzare al punto di non poter vivere senza averlo prima consultato. Qualche curioso, cerca informazioni circa soldi, amore e fortuna.

Qualcun altro invece, vuole sapere come andrà l’anno in entrata. Altri ancora, quali sorprese inattese e meravigliose il cielo ha loro riservato. Qualsiasi siano le motivazioni che spingono una persona a consultare l’oroscopo, esso è ormai parte integrante della quotidianità.

Le stelle sono in grado di darci non soltanto informazioni su alcuni tratti specifici del nostro carattere ma di definire anche giorni o anni più fortunati o sfortunati rispetto ad altri. Sai, per esempio, quali sono secondo l’oroscopo gli anni della vita più sfortunati dei segni zodiacali? Curioso di scoprirlo? Te lo diciamo immediatamente.

Quali sono gli anni della vita più sfortunati

Quante volte anche tu hai consultato l’oroscopo speranzoso di ricevere buone notizie ma ti sei ritrovato sempre deluso e a fare i conti con imprevisti e situazioni inaspettate? Sappi che non dipende tutto solo dalle stelle.

Secondo l’oroscopo, ci sono infatti alcuni anni della vita che vengono considerati più sfortunati di altri. Eri al corrente di questa curiosità? Scopri subito se rientri anche tu nella categoria di coloro ai quali la dea della sorte ha deciso di voltare le spalle.

Innanzitutto, ti diciamo che ogni segno zodiacale presenta delle caratteristiche specifiche che vanno a delineare la personalità. Per esempio, i Pesci sono persone tranquille, emotive e appagate. Il Toro invece, è testardo e di cuore mentre il Cancro amante della famiglia e dei piaceri della tavola.

Sempre le stelle, sulla base anche dei tratti caratteriali che distinguono i vari segni zodiacali, possono indicare anche il grado di compatibilità che può esistere tra essi ma non è tutto.

Se prendiamo in considerazione non soltanto l’oroscopo della tradizione occidentale ma anche quello della tradizione orientale, per esempio l’oroscopo giapponese, ti ritroverai catapultato in un mondo fino ad ora a te completamente sconosciuto.

Nell’oroscopo giapponese esistono sempre 12 segni che hanno però delle caratteristiche differenti. Secondo infatti la tradizione orientale, a ogni segno corrisponde un determinato anno di vita e ogni anno di vita può rientrare nella categoria di quelli fortunati o sfortunati.

Oggi vogliamo parlare di quegli anni che sono considerati i più sfortunati secondo l’oroscopo. Curioso di scoprire se anche il tuo rientra nella categoria dei dimenticati dalla dea della fortuna? Cominciamo subito.

Innanzitutto, gli anni sono differenti a seconda che si parli di donne o uomini. Per quanto riguarda il genere femminile, bisogna prestare attenzione quando si compiono i 19, i 33 e i 37 anni.

Per gli uomini invece, quando si compiono i 25, i 42 e i 61 anni di età. Questi anni particolari vengono chiamati in Giappone Yakudoshi che letteralmente vuol dire “anni disastrosi”.

Coloro che compiono queste età, devono agire con attenzione cercando di evitare disastri ed eccessi. Per queste persone, purtroppo, le stelle non hanno in serbo mai novità interessanti o sorprese bellissime, anzi: il più volte si ritroveranno a combattere con problemi e preoccupazioni che si protrarranno per lungo tempo.

Esistono però non soltanto anni sfortunati ma anche quelli fortunati. Per esempio, il sessantesimo anno di età è considerato sia per gli uomini che per le donne come l’anno della rinascita in cui finalmente è possibile godere del riscatto emotivo e sociale che invece non si è verificato nelle età precedentemente indicate.