Bonus 2.500 euro, parte il 13 febbraio: ecco in cosa consiste e a chi spetta

Da alcuni mesi a questa parte, il governo continua a stanziare denaro da investire sotto forma di bonus per aiutare i cittadini in questo momento di forte crisi. Ecco, a tal proposito, in che cosa consiste il nuovo aiuto derivante dallo stato, chi potrà farne richiesta e da quando sarà disponibile.

Si dice che i soldi non facciano la felicità, ma è pur vero che senza un’adeguata disponibilità economica diventa difficile sostenere qualsiasi tipologia di spesa. E il periodo storico che stiamo attraversando, in aggiunta, è particolarmente complesso sotto molteplici angolazioni. Tra tutti i problemi che i cittadini italiani si stanno trovando attualmente ad affrontare, però, quelli di natura finanziaria sono, senza dubbio, tra le preoccupazioni primarie dello stato.

Sono mesi, infatti, che il governo continua a lavorare per riuscire ad aiutare coloro i quali sono in maggiore difficoltà. I diversi aiuti economici erogati fino a ora ne sono la prova tangibile. A breve, inoltre, verrà messo a disposizione dei cittadini un nuovo bonus che, questa volta, riguarderà il conseguimento della patente.

Come sempre accade in questi casi, esistono specifici requisiti da possedere per avanzare la richiesta e poter beneficiare del bonus. Ecco, a tal proposito, tutto ciò che c’è da sapere a riguardo, a chi spetta e come effettuare la domanda.

In che cosa consiste il nuovo bonus da 2.500 €

Già a partire da febbraio, verrà messo a disposizione degli italiani il cosiddetto “Bonus patenti autotrasporto“, destinato a una specifica categoria di cittadini che vogliono conseguire le seguenti categorie di patenti atte ad autorizzare la guida dei mezzi destinati all’autotrasporto di merci o persone: C; C1; CE; C1E; D; D1; DE; D1E e Cqc (Carta di qualificazione del conducente).

Il bonus sarà attivo fino al 31 dicembre 2026, e verrà erogato sotto forma di voucher per una cifra massima di 2.500 €. È necessario specificare, inoltre, che la richiesta può essere inviata soltanto una volta, e che a seguito dell’emissione, il voucher ha una validità di sessanta giorni.

A chi spetta e come richiederlo

La richiesta per usufruire del “Bonus patente autotrasporto” potrà essere fatta direttamente dal sito del “MIT” (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). L’area dedicata sarà disponibie a partire dal 6 febbraio, per le autoscuole, e dal 13 febbraio per l’utenza. I cittadini abilitati ad avanzare la domanda saranno quelli compresi tra i 18 e i 35 anni di età.

Per richiedere il bonus, successivamente all’attivazione della piattaforma, sarà necessario solamente registrarsi attraverso. Ciò potrà essere fatto tramite l’utilizzo dello Spid, della Cie (Carta d’identità elettronica) o della Cns (Carta nazionale dei servizi). Una volta completata la registrazione, il Ministero procederà all’emissione del voucher nell’apposita area riservata.