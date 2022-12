Nuovo bonus animali 450 euro in arrivo? Chi potrebbe fare richiesta

Bonus animali da 450 euro per chi ama la compagnia degli amici a quattro zampe. Si può richiedere in questo modo.

Tutti amano avere uno o più amici a quattro zampre che fanno compagnia e fanno parte del nucleo famigliare. Non sempre le persone che decidono di adottare e prendersi cura di un animale sono tutelate, le spese sono altissime e alcune di queste quasi impossibili da sostenere. Il discorso del caro vita vale anche per gli amici animali, perché numerosi proprietari si sono resi conto di non poter più far fronte a determinati acquisti di beni e servizi che riguardano loro. Per questo motivo il bonus animali 450 euro potrebbe proprio fare al caso.

Spese per gli animali domestici, a quanto ammontano?

Chi ha in casa uno o più animali domestici sa bene quale sia il costo per mantenerli e rendere loro felici. Se si decide di adottare un animale, la prima cosa da fare è pensare al suo bene che si tratti di location – alimentazione – accessori e giochi che si diffenziano in base alla razza e all’età.

Un membro della famiglia che non potrà mai rinunciare a nulla, tanto meno alle cure e a tutti i controlli dal veterinario durante la sua vita. Come già evidenziato, il caro vita e gli aumenti hanno toccato anche questo settore e chi ha un animale si è ritrovato a sostenere costi molto più alti degli ultimi anni.

A tal proposito, si parla di un bonus da 450 euro per gli animali.

Bonus animali da 450 euro: chi e come richiederlo

È previsto un nuovo bonus nella Manovra Finanziaria 2023? In effetti, ci sono proposte molto interessanti che potrebbero dare un pochino di respiro ad una categoria mirata di persone. Forza Italia e Michela Vittoria Brambilla propongono qualcosa che vada a favore non solo degli italiani, ma di coloro che hanno degli animali domestici in casa.

Si tratta di un bonus che parte da 150 euro e arriva sino a 450 euro a seconda della quantità di animali che ci sono in casa (sino a tre). Un emendamento che è stato presentato e sottoscritto da tutti i partiti, ma non ancora passato come legge. Arriverà come proposta il 20 dicembre alla Camera e poi il 27 dicembre al Senato.

Ricapitolando, la Brambilla ha chiesto di poter erogare un bonus sino a 450 euro per ogni animale che è in casa, iscritti regolarmente all’anagrafe. L’ISEE non dovrà essere superiore a 15 mila euro all’anno per ricevere questo aiuto, ma l’aiuto potrebbe essere anche più alto nel momento in cui le famiglie presentassero un reddito ancora più basso.

Il bonus in questione, infatti, potrebbe arrivare sino a 900 euro ma solo per queste condizioni particolari. È quindi un buon aiuto che sarà spendibile in varie modalità, non solo per alimentazione ma anche per gestione e cure degli animali. Ricordiamo che non è ancora stato confermato e si dovrà attendere la fine di dicembre.