Il fegato del donatore, è stato attaccato direttamente al cuore della bambina. In questo modo i medici hanno potuto curare una rara patologia tumorale.

L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dai medici dell’ospedale Molinette di Torino nei giorni scorsi, a inizio del mese di dicembre. Alla bambina di 5 anni nel giugno del 2021 era stato diagnosticato un epatoblastoma, rara e gravissima patologia tumorale del fegato dell’età pediatrica.

Torino, trapianto di fegato record su una bimba di 5 anni

Era stata trattata all’estero, la bimba di 5 anni, senza ottenere risultati. Nei giorni scorsi, all’inizio del mese di dicembre però, i medici della Molinette sono riusciti a salvare la piccola tramite un intervento di trapianto al fegato, collegato direttamente al cuore della giovane paziente, affetta da un raro tumore epatico. La bambina adesso è in buone condizioni, e sta procedendo con il recupero post-operatorio.

Alla piccola nata a Torino, da genitori di origini cinesi, nel 2021 proprio in Cina era stata diagnosticato un tumore al fegato rarissimo e molto grave, ossia un epatoblastoma. La famiglia si trovava in Cina per il capodanno, ma era stata trattenuta a causa delle ferie misure anti Covid.

Una volta fatto ritorno in Italia, dopo non aver trovato successo con le cure in Cina, nel novembre del 2021 la famiglia si era rivolta ai medici dell’Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Cittа della Salute di Torino. Nella struttura diretta da Franca Fagioli sono dunque iniziati i trattamenti di chemioterapia, e a un anno di distanza il tumore è stato fatto regredire fino alle dimensioni utili per procedere con il trapianto.

Il donatore di fegato dalla Germania

Essendo la vena cava della bambina completamente trombizzata, i medici hanno inserito in lista al centro trapianti del team delle Molinette per ricevere un trapianto la piccola, in urgenza.

Il donatore è stato trovato dopo pochi mesi dalla richiesta, visto che la finestra temporale era di appena due mesi. Il donatore dalla Germania ha consentito alla squadra chirurgica del centro Trapianti di portare in sala operatoria la bambina.

Sono stati il professor Renato Romagnoli e Carlo Pace Napoleone (direttore della Cardiochirurgia pediatrica) ad effettuare il trapianto con accesso al cuore dall’addome. Secondo quanto iferito dalle Molinette infatti il fegato è stato impiantato sull’atrio destro del cuore della bambina.

Dopo pochi giorni la bimba, a intervento completamente riuscito, è stata dimessa dal centro di Chirurgia, e sta procedendo con il recupero presso Gastroenterologia pediatrica all’ospedale Regina Margherita.