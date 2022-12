Mini naja volontaria, La Russa propone il disegno di legge: fino a 40 giorni

Una legge ancora in vigore, ma non più finanziata da tempo. La Russa propone la mini naja volontaria fino a 40 giorni.

Il presidente del Senato, durante la chiusura delle celebrazioni degli Alpini a Milano, in ricordo dei caduti, ha colto l’occasione per parlare della proposta del disegno di legge. Previsti secondo La Russa una serie di incentivi, per la partecipazione, tra punti per la maturità e per l’Università e punteggio aggiuntivo per i concorsi.

La Russa, mini naja volontaria fino a 40 giorni

La proposta è arrivata direttamente da Ignazio La Russa, che a Milano presente alle celebrazioni organizzate dagli Alpini ha dichiarato di aver predisposto un disegno di legge per portare a 40 giorni la mini naja volontaria. Una legge voluta dalle forze armate e soprattuto dagli Alpini.

Il presidente del Senato si trovava nel capoluogo lombardo per ricordare i caduti in guerra, e ha sottolineato: “Ho predisposto, ma non lo presenterò io perché come presidente del Senato non posso e lo farà un gruppo di senatori”.

Successivamente l’ex ministro della difesa sotto il governo Berlusconi ha fatto sapere che la partecipazione potrebbe portare a una serie di incentivi in ambito scolastico e di concorsi. Potrebbero essere previsti infatti incentivi come punti per la maturità, lauree e punteggi per i concorsi pubblici, qualora si partecipasse.

Il disegno di legge inoltre fa parte di una legge ancora in vigore, ma ormai non più finanziata da anni.

Richieste dalle forze armate: cos’è la mini naja

Ma cos’è la mini naja? Non è altro che un servizio militare misto a servizio civile, descritta come una sorta di percorso formativo nell’ambito dell’esercito che, a differenza del vecchio servizio militare, si basa sulla volontarietà e sulla non retribuzione.

Ignazio La Russa ha parlato di richieste in arrivo dalle forze armate, di voler tenere conto di tali richieste da parte delle istituzioni dello Stato in ambito della “sicurezza nazionale”, ma proponendo garanzie di fedeltà alla Costituzione.

Tenere conto soprattutto delle richieste arrivate dagli Alpini: “Crediamo sia giusta una legge che consenta di passare 40 giorni nelle forze armate” ha continuato il presidente del Senato, che invita alla partecipazione militare per avere un addestramento.

La legge dovrebbe essere diretta ai giovani dai 16 ai 25 anni, e prevederà come detto una serie di incentivi. Giovani che potrebbero in questo modo, secondo La Russa addirittura “Imparare cos’è l’amore per l’Italia e il senso civico” per un grande servizio nei confronti dell’Italia.