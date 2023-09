Nuovi attacchi ucraini verso la città di Mosca, tutti i droni sono stati abbattuti

Nella notte una serie di droni ucraini ha tentato di attaccare Mosca, tutti però sono stati distrutti dall’esercito russo. È stato danneggiato un edifico residenziale, c’è stato un grande incendio e diversi voli hanno subito dei ritardi.

Il governo cubano ha affermato che sta lavorando per eliminare una rete di traffico di essere umani russa che ha l’intenzione di reclutare i cubani per la guerra in Ucraina, alcuni dei responsabili già identificati. Secondo quanto riportato da Shtupun la seconda linea di trincea dei russi è molto più potente della prima e potrebbe contenere una serie di tunnel sotterranei.

Nella notte nuovi attacchi verso la città di Mosca, i droni sono stati abbattuti

Nella notte gli aeroporti di Mosca hanno subito nuovi ritardi, in particolare sono 14 i voli che sono decollati dagli aeroporti in ritardo, quattro di questi dall’aeroporto di Domodedovo dove un volo è stato anche cancellato.

Altri 8 sono i voli ritardati a Vnukovo e gli ultimi due sono quelli che sono partiti in ritardo dall’aeroporto di Sheremetyevo. Non sono state diffuse informazioni sulle motivazioni dei ritardi.

Si suppone che la causa possa essere un nuovo possibile attacco di droni ucraini, in questi casi di allarme infatti gli aeroporti vengono chiusi e gli aerei cancellati o ritardati.

Per ora ciò che è certo è che il Ministero della Difesa russo ha affermato di aver abbattuto nella notte due droni ucraini. Uno si trovava nella regione di Kalunga mentre l’altro sulla città di Istra che si trova nella regione di Mosca.

Sergei Sobyanin, sindaco di Mosca, ha dichiarato che i droni abbattuti erano intenzionati a colpire nuovamente la sua città. Sono sempre più frequenti le notizie di droni ucraini che vengono abbattuti dall’esercito russo.

Al momento nelle zone interessate dai nuovi attacchi non sono state riportate notizie su danni o feriti.

Mentre nel quartiere di Istrinsky che si trova nella regione di Mosca, i residenti della città di Pavlovskaya Sloboda hanno riportato la notizia che c’è stata una forte esplosione seguita poi da un incendio di grandi dimensioni, la causa sarebbe un drone abbattuto.

Da quanto riferito dal sindaco di Mosca, poche ore fa, nel distretto di Istrinsky, sarebbe rimasto danneggiato un edificio civile dai detriti di UAV. Un altro drone è stato abbattuto nella regione di Tver vicino a Zavidovo.

Il governo cubano ha dichiarato che i russi reclutano cubani per la guerra

Secondo alcune notizie riportate su RaiNews il Corpo dei Volontari Russi avrebbe effettuato un raid all’interno della regione di Bryansk che si trova in Russia. Dalle notizie riportate due agenti di frontiera appartenenti alla FSB sono rimasti uccisi.

Oleksandr Bogomaz, governatore della regione, già in passato aveva affermato di un tentativo di attacco da parte del gruppo di volontari, che è un gruppo di sabotaggio e di ricognizione ucraino.

Secondo quanto riportato da Hanna Malyar, viceministra della Difesa ucraina, durante la trasmissione Telethon, ogni settimana l’esercito russo si impegna ad eseguire almeno 8mila bombardamenti sul fronte orientale, mentre sono sparati circa 400mila proiettili.

Le dichiarazioni della ministra sono state riportate da RBC-Ucraina. La ministra ha anche affermato che nonostante ci sia stato un processo di rotazione delle truppe russe i combattimenti rimangono intensi soprattutto nelle direzioni di Lyman e Kupyan.

Secondo lei i russi intendono spostarsi verso Kupyansk-Lymansk per schierare in quella zona le brigate d’assalto anfibie. A conferma di tale ipotesi ci sarebbero anche le parole rilasciate dal generale Serhiy Nayev che ha affermato che i russi hanno spostato le truppe che si trovavano in Bielorussia per preparare una nuova offensiva.

Oleksandr Shtupun, portavoce del Centro stampa delle forze di difesa nella regione di Tavria, ha affermato che la seconda linea di difesa russa potrebbe contenere una serie di tunnel sotterranei.

Da quanto dichiarato nella seconda linea la densità dei campi minati è minore rispetto alla prima che è già stata violata dall’esercito ucraino nella zona sud del Paese. Queste sue dichiarazioni sono state riportate da RBC-Ucraina.

Ha poi proseguito dicendo che la seconda linea è molto potente dal momento che hanno avuto un anno di tempo per effettuare i lavori di triceramento.

Il governo cubano ha dichiarato di aver sgominato una rete di trafficanti appartenete ai russi che avevano l’intenzione di reclutare cubani per operazioni militari nella guerra in Ucraina.

È stato avviato un procedimento penale contro le persone coinvolte. Il ministero degli Interni di Cuba ha dichiarato che stanno lavorando per smantellare una rete di traffico di essere umani che lavora per la Russia.