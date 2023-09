Come identificare in pochi secondi se una persona è falsa: ecco 9 segnali sicuri

Sai che esistono dei metodi efficaci per identificare se una persona è falsa? Puoi farlo in pochi secondi prestando attenzione a questi nove segnali, scopriamo quali sono!

Non tutte le persone con cui veniamo a contatto ogni giorno sono sincere, ma come accorgersi che non lo sono? Sicuramente non è facile, eppure vi sono dei segnali che avvisano chiaramente quando una persona è falsa. Nello specifico, sono 9 o segnali che permettono di identificare in pochi secondi la falsità di una persona, scopriamo quali sono!

Quali sono i 9 segnali per identificare una persona falsa

Secondo uno studio di psicologia applicata, sono 9 i segnali che permettono di scoprire se una persona è falsa e bugiarda.

Tenendo conto di questi segnali potrai smascherare subito chi si comporta da ipocrita, ecco quali sono:

Non ascolta

Mentre tu stai parlando fanno finta di ascoltare, ma in realtà non stanno seguendo il tuo discorso. Anzi, non fa altro che interromperti e parlare di quello che fa e dei suoi problemi, fino a quando non prende la mano e parla solo di sé. Questo comportamento deve mettere in allarme perché è chiaro che di te non gli importa nulla!

Falsa modestia

Quando una persona usa vie traverse per darsi delle arie si dice che pecca di falsa modestia. Proprio così, a peccare di falsa modestia sono coloro che inizialmente fingono di non aver fatto bene qualcosa per poi dire che è tutto perfetto.

È il caso di una persona che ti invita a cena e dice che ha preparato un antipasto ma non sa se è venuto buono, per poi ammettere di aver preparato una cena fantastica.

Sorriso pan am

Se una persona fa un sorriso Sorriso pan am vuol dire che non è una persona sincera. Ma cosa è il sorriso pan am? Si tratta del sorriso fatto solamente con gli occhi, che non coinvolge la bocca, quindi non è spontaneo ma studiato.

Si chiama sorriso pan am perché le hostess della Pan American accoglievano i passeggeri con questo sorriso stampato sulla bocca! Un sorriso di circostanza, dunque, perfetto per far viaggiare senza pensieri i passeggeri.

Sparizioni improvvise

Quando una persona sparisce all’improvviso e non risponde né ai messaggi né alle telefonate significa che non ha piacere di farsi vedere da te. È evidente che ti ricontatterà quando avrà bisogno di qualcosa e magari tu ti farai trovare. Si tratta di persone opportuniste, che cercano gli altri solo quando gli fanno comodo!

Emozioni miste

Una persona che ha mille espressioni durante un dialogo, breve o lungo che sia, di certo non può essere una persona sincera. Questa persona è falsa perché assume le espressioni in base al discorso del momento, quindi manifestano tristezza, allegria, nostalgia e altro in base a ciò che sentono. Le sue vere emozioni però non le manifesta.

Emozioni iceberg

Le emozioni iceberg non sono altro che quelle in espressioni che spuntano sul viso di una persona, che però rappresentano la parte più visibile. In realtà, si tratta solamente della punta di un processo molto più complesso che comincia nella soddisfazione o meno delle necessità di base di un individuo.

Utilitarismo

La persona che tratta gli altri pensando solamente al proprio tornaconto si dice che pecca di utilitarismo. Sono le cosiddette persone calcolatrici, che si mettono in mostra davanti alle persone potenti per poterne trarre dei vantaggi.

Lecchinaggio

La filosofia del lecchinaggio è una pratica molto diffusa. Sono infatti tantissime le persone che hanno delle premure speciali per alcuni, anche se stanno in uno stesso gruppo, per avere dei favoritismi.

Vermilingua

Sono persone ambigue, che usano atteggiamenti poco chiari, che non permettono di fare affidamento su di loro.

Tenendo conto di questi nove segnali, potrai facilmente distinguere le persone false e allontanarle dalla tua vita!