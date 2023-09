Non gettarlo più se vuoi far morire d’invidia i vicini: fiori e piante rigogliose

Vuoi avere piante e fiori rigogliosi e far morire d’invidia i vicini? Semplice, basta non gettare più qualcosa che di solito si mette da parte. Scopriamo di cosa si tratta e come usarlo per avere angoli fioriti ovunque!

Avere piante e fiori rigogliosi in casa o sul balcone non è difficile, basta seguire qualche accorgimento e sfruttare qualcosa che ha il potere di farle crescere senza sosta. Avrai fiori e piante meravigliose, che renderanno la tua casa ancora più accogliente.

Ovunque potrai ottenere risultati eccellenti e senza fatica. Ma cosa usare per far crescere le piante e rendere più belle le fioriture? Ecco cosa non devi gettare quando compri questo frutto, scopriamo di cosa si tratta!

Un semplice nocciolo per avere piante magnifiche

Quante volte hai comprato questo frutto esotico e hai gettato via il nocciolo? Da ora in poi non dovrai più farlo perché questo nocciolo ha delle eccezionali proprietà che fanno bene alle piante.

Proprio così, questo nocciolo che si trova all’interno del frutto ha un elevato contenuto di antiossidanti e amminoacidi, ma anche fibre, vitamina E e tanti minerali.

Sono infatti presenti in quantità abbondanti minerali importantissimi per la crescita delle piante come potassio, zinco, calcio, azoto, manganese e fosforo.

Come è evidente, contiene quindi tutto ciò che serve alle piante per crescere al meglio e avere fioriture abbondanti e durature nel tempo. Tuttavia, è importante usare nella maniera corretta il nocciolo di avocado per avere ottimi risultati, scopriamo come.

Come usare il nocciolo di avocado per le piante

Utilizzare nel modo giusto il nocciolo di avocado è fondamentale per ottenere un eccellente fertilizzante per le piante. Come abbiamo visto, contiene sostanze indispensabili per farle crescere rigogliose, per questo è bene utilizzarlo correttamente.

Dopo avere sbucciato l’avocado e aver tolto la polpa, il nocciolo appare ricoperto da una specie di involucro che va tolto. Fai riposare per un po’ il nocciolo dopo averlo liberato dalla polpa, prendi una grattugia e grattugialo quasi tutto.

Lascia un pezzetto intero che servirà dopo. A questo punto prendi tutto il nocciolo che hai grattugiato e mettilo in un frullatore, poi aggiungi 400 ml di acqua a temperatura ambiente.

Puoi anche prendere l’acqua del rubinetto, è perfetta per preparare il fertilizzante per le piante e ottenere eccellenti risultati. Oltre all’acqua, devi anche aggiungere l’aceto, sostanza indispensabile per fare da catalizzatore dei nutrienti contenuti nel nocciolo di avocado.

Aggiungi un cucchiaio di aceto, metti il coperchio nel frullatore e frulla il tutto per circa tre minuti. Con questa procedura hai ottenuto un fertilizzante potente, ma ancora non abbiamo finito, ecco ancora cosa devi fare.

Come ottenere e usare il fertilizzante al nocciolo di avocado

Dopo aver frullato il composto per tre minuti, apri il frullatore e versa altri 600 ml di acqua sempre a temperatura ambiente. Chiudi con il coperchio e frulla il composto per altri due minuti.

Terminata questa fase ti accorgerai di avere ottenuto un composto schiumoso. A questo punto prendi un altro contenitore e passa al setaccio il composto ottenuto, aiutandoti con un colino, per eliminare qualsiasi residuo.

Con questa procedura ottieni un potente fertilizzante grazie all’aceto che hai messo nella prima fase, che ha catturato i nutrienti contenuti nel nocciolo. Dopo avrai scolato il composto, rimarranno i residui nel colino, ma non buttarli.

Puoi utilizzarli per introdurli nella terra degli alberi facendo un buco e mettendo una porzione di questo composto che agisce come fertilizzante.

Il liquido che hai ottenuto, invece, potrai usarlo per fertilizzare le tue piante e avere fioriture abbondanti e rigogliose. Versane un po’ nelle tue coltivazioni e vedrai che in poco tempo le piante si rinvigoriranno e diventeranno più forti.

Puoi irrigare qualsiasi pianta con questo fertilizzante, anturium, gerani, orchidee, quello che vuoi. Si che li coltivi in vaso in casa o sul balcone potrai avere fioriture spettacolari con questo fertilizzante. Per questo non devi buttare più i noccioli dell’avocado!