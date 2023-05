Metti 1 spugna per i piatti nel microonde per 5 minuti: inaspettato ciò che avviene

UnMetti 1 spugna per i piatti nel microonde e vedi che succedeMetti una spugna per i piatti nel microonde per 5 minuti. Che cosa succede? Non crederai ai tuoi occhi. Tutti dovrebbero farlo ma nessuno in realtà conosce questo trucco.

Perché dovresti mettere anche tu una spugna per i piatti nel microonde? Da non credere quello che può succedere subito dopo. Siamo sicuri che non potrai più fare a meno di questa tecnica.

I mille usi delle spugne per i piatti

La spugna che tutti abbiamo a casa e che utilizziamo per lavare i piatti è senza dubbio l’alleata perfetta per le pulizie. Economica ed ergonomica, non serve però solo a sgrassare e a pulire le stoviglie ma ha anche altre funzioni, alcune delle quali nemmeno puoi immaginare.

Ti stai chiedendo per che cosa potrebbe mai tornarti utile al di fuori delle pulizie? Te lo diciamo noi. Una vecchia spugna per i piatti la puoi per esempio riutilizzare per creare degli stampini con cui far divertire i bambini.

Prendi delle formine, ritaglia la forma che più piace ai piccoli di casa e lascia che si divertano a timbrare fogli di carta dopo averli intinti nei colori a tempera. Sai che le spugne possono aiutarti anche a far germogliare delle piccole piantine? Questo è un esperimento che puoi fare sempre con i più piccoli.

Prendi una spugna e dividila a metà. Una parte, riponila in un barattolo di vetro e poggia su di essa fagioli o lenticchie essiccate. Ricordati di innaffiarle ogni giorno: dopo 21 giorni vedrai che meravigliose piante inizieranno a crescere.

Perché invece dovresti metterla nel microonde? Oggi vogliamo parlarti proprio di questa tecnica che anche tu dovresti provare. Se la lasci all’interno dell’elettrodomestico per 5 minuti ecco quello che succede subito dopo.

Metti 1 spugna per i piatti nel microonde: ecco cosa succede

Perché mai dovresti mettere 1 spugna per i piatti nel microonde? Se la lasci là per 5 minuti, succede qualcosa di incredibile. Ma cosa? Lo scopriamo insieme!

La spugna è un oggetto che utilizziamo quotidianamente per pulire piatti e stoviglie. Essa ovviamente entra in contatto con grasso, olio e residui di cibo ragion per cui risulterà sempre sporca.

Ti chiediamo allora: tu sai come si pulisce la spugna che serve a sua volta per pulire? Sembra una domanda quasi paradossale e con una risposta più che scontata.

Ovviamente ti viene naturale dire che è l’acqua la soluzione. Vero, nulla da obiettare a riguardo. Possiamo però assicurati che pulire la spugna semplicemente sciacquandola con l’acqua non è sufficiente.

Se vuoi disinfettarla e sterilizzarla dovrai allora ricorrere a una metodica diversa. Ecco dunque che entra in gioco il microonde. La spugna per i piatti la appoggiamo sul fondo del lavandino, sul piano da lavoro o nei cassettoni sotto lavabo.

Non puoi immaginare quanti microbi, germi e batteri possono accumularsi su di essa. Ecco perché la sua sterilizzazione è di fondamentale importanza. Per poterla effettuare in maniera adeguata puoi semplicemente metterla nel microonde per soli 5 minuti.

Il materiale di cui è composta la spugna non contiene metalli e può tranquillamente essere riscaldata senza nessun danno. Se la metti nel microonde, il calore è in grado di inattivare e uccidere fino al 99% dei batteri su di essa presenti. Questa è una tecnica davvero intelligente e soprattutto utile che ti consente di avere a disposizione sempre un utensile pulito e disinfettato.

Come devi procedere? Ecco tutti i semplici passaggi da seguire:

Inumidisci la tua spugna per bene immergendola in mezzo bicchiere d’acqu a (non metterla mai asciutta)

a (non metterla mai asciutta) Riponi la spugna all’interno del microonde e imposta un timer di 5 minuti

Rimuovi la spugna da microonde e aspetta che si raffreddi. Poi strizzala e utilizzala tranquillamente

Anche tu dovresti assolutamente provare questo metodo. Come vedi, se metti 1 spugna per i piatti nel microonde, puoi solo trarre grandi vantaggi.

Ogni quanto dovresti eseguire questa pratica? La risposta a questa domanda è: dipende dall’utilizzo che ne fai della spugna. Se per esempio la utilizzi quotidianamente e più volte al giorno, allora dovresti disinfettarla nel microonde a giorni alterni.

Se invece la utilizzi sporadicamente, puoi ripetere questa tecnica anche una volta ogni 15 giorni. Attenzione però. Anche se è vero che il calore generato dall’elettrodomestico è in grado di disinfettare la spugna e uccidere i batteri, non è però una garanzia eterna. Ecco perché dovresti cambiarla frequentemente.

Ogni quanto dovresti sostituirla? Secondo gli esperti almeno una volta ogni 3 settimane. Sai che esistono anche altri metodi efficaci per sterilizzare la tua spugna? Potresti per esempio lavarla in lavastoviglie o immergerla in una soluzione formata da 1 litro di acqua e mezzo bicchiere di candeggina.